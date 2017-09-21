Эмануель Макрон и Георгий Квирикашвили (четвертый и пятый слева), 19 сентября, 2017. Фото: facebook.com/OpenGovernmentPartnership
Грузия стала председателем организации «Партнерство открытого управления» (OGP) и будет возглавлять организацию до октября 2018 г. Председательство OGP Грузия приняла от Франции.
Церемония передачи председательства прошла 19 мая на мероприятии высокого уровня, которая состоялась в Нью-Йорке, в рамках 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме этого, Международная школа прозрачности сменила на посту сопредседателя OGP Институт мировых ресурсов.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который официально принял председательство от президента Франции Эмануэля Макрона, назвал четыре приоритета председательства Грузии в организации: обеспечение сотрудничества и вовлеченности граждан; содействие прозрачности и борьбе против коррупции; содействие инновациям в поставке публичных услуг; и активизация партнерства между странами членами OGP.
В ходе мероприятия OGP опубликовала новую публикацию о значении восстановления доверия к властям, которая содержит мнения более 20 лидеров, в том числе, главы правительства Грузии Георгия Квирикашвили. В частности, Квирикашвили акцентирует внимание на прошлых отношениях Грузии с партнерами и приоритетах страны во время председательства в организации.
«Для нашего правительства великая честь, что нам выпало служить на посту следующего председателя OGP и содействовать сильному глобальному движению к открытости и более сильной демократии», - пишет премьер-министр, - «Сейчас для партнерства наступил переломный этап и мы будем работать с партнерскими странами и гражданским обществом, чтобы предоставить народу возможность, оказывать влияние на решения властей, которые касаются их ежедневной жизни».
#Georgia is honored to succeed #France as Chair of the Open Government Partnership #OGP #UNGA @EmmanuelMacron pic.twitter.com/HUo7NjKUUl— Giorgi Kvirikashvili (@KvirikashviliGi) September 19, 2017
Как ведущий председатель, на срок своих полномочий Грузия будет ответственна за формирование Временного секретариата, который будет работать вместе с Департаментом поддержки OGP над созданием и реализацией стратегии OGP, а также будет принимать у себя встречи Организационного комитета и организует ежегодную конференцию OGP.
Партнерство открытого управления было учреждено в сентябре 2011 года и оно объединяет 75 стран членов. его целью является борьба с коррупцией и содействие прозрачному, эффективному и подотчетному управлению, а также использование новых технологий в этих целях.