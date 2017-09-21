Грузия стала председателем Партнерства открытого управления



Эмануель Макрон и Георгий Квирикашвили (четвертый и пятый слева), 19 сентября, 2017. Фото: facebook.com/OpenGovernmentPartnership

Грузия стала председателем организации «Партнерство открытого управления» (OGP) и будет возглавлять организацию до октября 2018 г. Председательство OGP Грузия приняла от Франции.

Церемония передачи председательства прошла 19 мая на мероприятии высокого уровня, которая состоялась в Нью-Йорке, в рамках 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме этого, Международная школа прозрачности сменила на посту сопредседателя OGP Институт мировых ресурсов.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который официально принял председательство от президента Франции Эмануэля Макрона, назвал четыре приоритета председательства Грузии в организации: обеспечение сотрудничества и вовлеченности граждан; содействие прозрачности и борьбе против коррупции; содействие инновациям в поставке публичных услуг; и активизация партнерства между странами членами OGP.



В ходе мероприятия OGP опубликовала новую публикацию о значении восстановления доверия к властям, которая содержит мнения более 20 лидеров, в том числе, главы правительства Грузии Георгия Квирикашвили. В частности, Квирикашвили акцентирует внимание на прошлых отношениях Грузии с партнерами и приоритетах страны во время председательства в организации.



«Для нашего правительства великая честь, что нам выпало служить на посту следующего председателя OGP и содействовать сильному глобальному движению к открытости и более сильной демократии», - пишет премьер-министр, - «Сейчас для партнерства наступил переломный этап и мы будем работать с партнерскими странами и гражданским обществом, чтобы предоставить народу возможность, оказывать влияние на решения властей, которые касаются их ежедневной жизни».

Как ведущий председатель, на срок своих полномочий Грузия будет ответственна за формирование Временного секретариата, который будет работать вместе с Департаментом поддержки OGP над созданием и реализацией стратегии OGP, а также будет принимать у себя встречи Организационного комитета и организует ежегодную конференцию OGP.



Партнерство открытого управления было учреждено в сентябре 2011 года и оно объединяет 75 стран членов. его целью является борьба с коррупцией и содействие прозрачному, эффективному и подотчетному управлению, а также использование новых технологий в этих целях.