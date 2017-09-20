Российский министр: Москва «подтверждает» финансовые обязательства в отношении Южной Осетии



Лев Кузнецов во время инспектирования строительства в Цхинвали, 19 сентября, 2017. Фото: minkavkaz.gov.ru



Министр РФ по вопросам Северного Кавказа Лев Кузнецов 19 сентября прибыл в Цхинвали с целью обсуждения с местными лидерами финансовой помощи Москвы для региона.



На встрече с сепаратистским лидером Южной Осетии Анатолием Бибиловым 19 сентября Лев Кузнецов заявил, что Российская Федерация продолжит финансовую поддержку региона. «В эти непростые для федерального бюджета годы Россия подтверждает и принимает все принятые ранее на себя обязательства в содействии Южной Осетии», - заявил он.



В соответствии с Федеральным бюджетом России на 2017 г. (по положению на 1 сентября 2017 г.), по статье «Оказания финансовой помощи Республике Южная Осетия» предусмотрено 7,266 млрд российских рублей (125,6 млн долларов США). Дополнительно предусмотрены 16,677 млн рублей (288,2 тысячи долларов США) для выдачи пенсий гражданам России, проживающим в этом регионе.

Бюджет также предусматривает и финансирование на 2018 и 2019 гг. Согласно статье «Оказания финансовой помощи Республике Южная Осетия», в 2018 году Цхинвали будут перечислены 6,017 млрд российских рублей (104 млн долларов США), а в 2019 году – 6,179 млрд рублей (106,7 млн долларов США). Суммы для пений на 2018-2019 гг не предусмотрены.



Бюджетные показатели финансирования Цхинвальского региона со стороны России не охватывают сумм, предназначенных для российских военных сил и сил безопасности, расквартированных в регионе.



В рамках своего двухдневного визита Кузнецов посетил текущие строительства в Цхинвали, которые осуществляются при финансовой помощи России, в том числе, строительство больницы и университета.