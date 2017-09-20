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Парламент избрал нового генерального аудитора
Civil Georgia, Tbilisi / 20 Сен.'17 / 19:17

Парламент Грузии на проведенном 20 сентября пленарном заседании на пост генерального аудитора страны на пятилетний срок избрал Ираклия Меквабишвили.

Меквабишвили имеет многолетний опыт работы в банковско-финансовой сфере и до последнего времени занимал должность ассоциированного директора Европейского банка реконструкции и развития. Его кандидатуру депутатам представил председатель Парламента Ираклий Кобахидзе.

«В том случае, если Парламент объявит мне доверие, как генеральный аудитор, буду заботиться о дальнейшем институциональном развитии Службы аудита. Тот почти 25-летний опыт, которой я приобрел во время работы в банковско-финансовой сфере, будет направлен на переведение Службы аудита на качественно новый уровень. Служба станет более эффективной, более гибкой, более прозрачной и независимой», - заявил Ираклий Меквабишвили в Парламенте.

На пленарном заседании кандидатуру Меквабишвили поддержали 80 депутатов. Ранее до этого, выдвижение кандидатуры генерального аудитора поддержали члены парламентского Финансово-бюджетного комитета.

На посту генерального аудитора Ираклий Меквабишвили сменил Лашу Тордия, который возглавлял Службу государственного аудита с 2012 года и его пятилетний срок работы на этой должности истек этим летом.

Избрание начальника Службы аудита и его права и полномочия определены Конституцией Грузии. Согласно статье 97 Конституции Грузии, Служба аудита является независимым органом, который осуществляет аудит в различных государственных ведомствах, а также занимается мониторингом финансовой деятельности политических объединений граждан.
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