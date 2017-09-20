В Тбилиси прошло пятое заседание Парламентского комитета ассоциации ЕС-Грузия



Тамара Хулордава и Саджад Карим, 20 сентября, 2017. Фото: parliament.ge

Представители Европарламента и Парламента Грузии 19-20 сентября в Тбилиси собрались на пятом заседании Парламентского комитета ассоциации ЕС-Грузия.



На заседании Комитета ассоциации, который осуществляет парламентский контроль над реализацией Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС, председательствовали Тамара Хулордава, председатель Комитета Парламента Грузии по вопросам евроинтеграции и депутат Европарламента от Великобритании Саджад Карим.



20 сентября комитет принял совместное заявление, которое единогласно поддержали пять депутатов от Европарламента и семь депутатов с грузинской стороны.

Co-Chairing European Parliament Georgia Parliamentary Association Committee with Tamuna Khulordava MP at #Georgia Parliament pic.twitter.com/aH8z6RoZbg — Sajjad Karim MEP (@SHKMEP) September 19, 2017

В соответствии с совместным заявлением, комитет приветствует «растущее углубление отношений между ЕС и Грузией».



Документ выражает «удовлетворение» европейским курсом Грузии, подчеркивает «европейские стремления Грузии», и напоминает, что в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС, «Грузия может обратиться к ЕС с просьбой принять в члены организации с условием, если она будет соблюдать принципы демократии, уважать фундаментальные свободы, права человека и права меньшинства, и обеспечит верховенство закона».



Комитет также подчеркнул, что в помощи от ЕС должны «быть отражены амбициозные планы» Соглашения об ассоциации, и призвал Еврокомиссию еще больше увеличить помощь, «в том числе и путем введения нового инструмента соответствующей помощи для реализации Соглашения об ассоциации».



Европейские и грузинские депутаты также затронули и будущий Саммит Восточного партнерства, и призвали сформировать «амбициозную повестку дня, чтобы в течение следующих двух лет был бы обеспечен реальный результат для граждан». Они также отметили, что в декларации саммита «должны быть отражены отличающиеся стремления стран Восточного партнерства к европейскому курсу».



Совместное заявление касается также и внутренней политики Грузии, в том числе, текущей конституционной реформы; Члены комитета подчеркнули «значение вовлеченности всех заинтересованных сторон и необходимость достижение как можно более сильного консенсуса между политическими силами по конституционным поправкам».



Депутаты также затронули тему «похищения» азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и призвали власти Грузии провести эффективное расследование этого дела.



Они также приветствовали решение властей Грузии о выполнении решения Европейского суда по правам человека по делу телекомпании «Рустави-2» и призвали соответствующие структуры Грузии, обеспечить гражданам доступ к многообразной информации.



Комитет в очередной раз выразил «твердую поддержку» в отношении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнул, что Соглашение об ассоциации охватывает всю территорию Грузии.



Комитет заявил, что «поддерживает» вовлеченность правительства Грузии в мирном урегулировании конфликта и приветствует его усилия, в любой форме сохранить диалог с населением Абхазии и Цхинвальского региона, чтобы содействовать контактам и восстановлению доверия между народами.



Очередное заседание Парламентского комитета ассоциации ЕС-Грузия пройдет 22 марта 2018 года в Брюсселе, в здании Европарламента.