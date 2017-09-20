Президент и оппозиция опубликовали совместный документ по конституционным поправкам

Президент Грузии и 20 оппозиционных партий разработали совместный документ по конституционным поправкам, который они направили на обсуждение парламентскому большинству и Венецианской комиссии.



Представленный президентом Георгием Маргвелашвили 19 сентября документ охватывает предложения по избранию Парламента и президента, о Национальном совете безопасности, а также парламентском надзоре и независимости суда.



Оппозиция предлагает правящей Грузинской мечте перейти на избрание Парламента по пропорциональной системе с 2020 года, за четыре года до запланированного Грузинской мечтой срока. Кроме того, авторы документа предлагают правящей партии снизить избирательный барьер с 5% до 3% и сохранить за партиями право на формирование избирательных блоков.



Оппозиционные партии также заявляют, что в условиях существующих вызовов, у страны должен быть президент с высокой легитимацией, и отмечают, что избрание главы государства вновь должно происходить путем прямых выборов.



В документе также говорится, что Совет национальной безопасности, как постоянный конституционный орган, не должен быть упразднен. «Однозначно считаем, что беспрерывная работа над организацией обороны является приоритетом для страны, перед которой стоят существующие вызовы и фактически ведется гибридная война. Поэтому его (СНБ) замена Советом обороны, характерным только для времени конвенционной войны, не соответствует существующей реальности», - отмечается в документе.



Оппозиционные партии также выступают с предложением усиления функций Парламента по надзору. В частности, они считают необходимым сохранение той нормы, которая, в случае обновления состава Кабинета министров на одну треть, обязывает премьер-министра представить Парламенту правительство для повторного получения доверия от него.



Оппозиционные партии также говорят и о значении независимости судебной власти. Они считают, что судей Верховного суда должен назначать не Парламент, а «независимая фигура» - президент, так как существует «меньше вероятности оказания политического влияния» на него.



При представлении совместного документа, на проведенной 19 сентября пресс-конференции, президент Георгий Маргвелашвили заявил: «все политические партии уступили что-то, но состоялось главное – состоялось согласие. Теперь документ будет направлен Грузинской мечты и Венецианской комиссии с надеждой и ощущением, что, как общество, так и политическая культура – мы должны суметь прийти к согласию».



Президент подчеркнул, что оппозиционные партии с отличающимися взглядами достигли согласия на фоне «стремительной избирательной кампании». « Миф о том, что в Грузии люди с отличающимися взглядами никогда не могут достичь согласия ни по одному вопросу, разрушен», - заявил Маргвелашвили.



За принятием совместного документа президентом и оппозиционными партиями вскоре последовала критика со стороны правящей партии.



Вице-спикер Парламента, член Грузинской мечты Тамара Чугошвили назвала эту инициативу «отчаянной».



«Не знаю, насколько можно серьезно ответить на эту инициативу потому, что оно содержит какое-то новое разъяснение консенсуса, когда большинство, которое было избрано обществом для принятия решений, должно отстраниться от процесса и кто-то другой должен написать конституцию, кто не имеет никакой легитимации. Это что-то очень абсурдное», - заявила Чугошвили журналистам.



Парламентские и непарламентские оппозиционные партии 11 сентября, по инициативе президента Грузии, приступили к консультациям по конституционным поправкам. Это произошло после того, как правящая партия Грузинская мечта назвала диалог с оппозицией «лишенным смысла» и в результате, организованные при посредничестве Венецианской комиссии переговоры с оппозицией по конституционным поправкам были сорваны.



«Ответственность за недостижение консенсуса» в процессе конституционной реформы оппозиция возложила на власть Грузинской мечты. Президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио выразил разочарование в связи со срывом переговоров.



В проекте конституционных поправок, который уже принят Парламентом в первом и втором слушаниях, основное недовольство оппозиционного спектра вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.



Оппозиция опротестовывает перенесение срока перехода на пропорциональную избирательную систему до 2024 года и лишение партий права на формирование избирательных блоков.



Принятие конституционных поправок в третьем и окончательном слушании планируется к концу сентября.