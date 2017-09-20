Премьер Грузии встретился в Нью-Йорке с официальными представителями ЕС и ОБСЕ

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках проходящих в Нью-Йорке генеральных дебатов на сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел несколько встреч на высоком уровне.



19 сентября глава правительства Грузии встретился с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.

По информации Администрации премьер-министра, стороны обсудили отношения между Грузией и ЕС, проводящиеся в стране реформы и обстановку на оккупированных территориях Грузии. Верховный представитель ЕС вновь подтвердила «твердую поддержку» со стороны ЕС в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Согласно той же информации, Федерика Могерини отметила, что вопрос Грузии был одной из важных тем на ее встрече с вице-президентом США Майком Пенсом, которая состоялась в Нью-Йорке 19 сентября. Они также обсудили вопросы, связанные с будущим Саммитом Восточного партнерства, который пройдет в ноябре в Брюсселе.

19 сентября премьер-министр Георгий Квирикашвили встретился с назначенным недавно на должность генерального секретаря ОБСЕ Томасом Гремингером.



По информации Администрации премьер-министра, на встрече Квирикашвили говорил «о тяжелом положении с точки зрения безопасности и прав человека на оккупированных территориях Грузии и подчеркнул вовлеченность ОБСЕ в Женевских международных дискуссиях и в формате Механизма предотвращения инцидентов и реагированию на них». Стороны также обсудили намечающиеся в Грузии местные выборы.



На встрече с президентом Совета ЕС Дональдом Туском стороны обсудили двусторонние отношения между Грузией и ЕС, проводящиеся в стране реформы и обстановку на оккупированных территориях страны. По информации Администрации главы правительства Грузии, Дональд Туск «в очередной раз подтвердил твердую поддержку со стороны ЕС в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии и всех тех процессов, которые связаны с интеграцией Грузии в европейскую семью».

Talks with PM @KvirikashviliGi on strong EU-Georgia relations and preparing for next Eastern Partnership Summit. #UNGA pic.twitter.com/lbXdyKNrdB — Donald Tusk (@eucopresident) September 18, 2017

Премьер-министр Георгий Квирикашвили, который возглавляет грузинскую делегацию на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выступит на генеральных дебатах 21 сентября.