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Последнее обновление: 18:17 - 19 Сен.'17
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Супруга Афгана Мухтарлы требует расследования фактов слежки за ней
Civil Georgia, Tbilisi / 19 Сен.'17 / 18:17

Лейла Мустафаева, супруга азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который в конце мая исчез в Тбилиси и был помещен под арест в Баку, на проведенной сегодня в Тбилиси пресс-конференции говорила о нерасследованных фактах слежки за ней и опубликовала материал, отражающий лиц, которых она подозревает в слежке.

По заявлению Мустафаевой, слежка за ее семьей, которая началась до исчезновения Мухтарлы, и продолжается по сей день, особенно усиливается после того, когда в Грузию приезжают высокопоставленные представители властей Азербайджана. Она также высказала подозрение, что слежкой занимаются прибывшие из Баку лица или сотрудники Службы безопасности азербайджанской компании SOCAR.

Опубликованный сегодня фото и видеоматериалов, часть которых была снята самим Мухтарлы до своего исчезновения в столице Грузии, была передана грузинской прокуратуре 7 августа, однако идентификация запечатленных в материале лиц до сих пор не была произведена.

Супруга азербайджанского журналиста, которая вновь требует от правоохранительных органов Грузии расследования возможного похищения Мухтарлы и фактов слежки за его семьей, сегодня говорила также и об ответственности премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

«На раннем этапе он (Квирикашвили) сделал множество заявлений, что власти Грузии не связаны с этим делом, но я уверена, что он был информирован о похищении. Он должен дать ответ на вопросы, что было сделано его правительством в отношении моего супруга», - заявила Лейла Мустафаева.

О нерасследованных фактах слежки в отношении Лейлы Мустафаевой, ее малолетней дочери и близких семьи лиц сегодня говорил также и адвокат Мухтарлы Арчил Чопикашвили. По словам адвоката, участившиеся факты слежки, а также отпущение дела на самотек» со стороны прокуратуры, усиливают подозрения, что готовится «новое преступление» на этот раз против Лейлы Мустафаевой.

Афган Мухтарлы, который на своей родине занимался журналистскими расследованиями и работал над коррупционными делами властей Азербайджана, исчез в Тбилиси 29 мая, а на второй день оказался в КПЗ в Баку. 30 мая Афган Мухтарлы заявил, что в Тбилиси, возле своего дома неизвестные лица с применением силы посадили его в автомобиль. По информации азербайджанской стороны, задержанный журналист обвиняется в незаконном пересечении границы и контрабанде иностранной валюты в крупном размере.

Исчезновение азербайджанского журналиста в Грузии и его арест в Азербайджане, а также проводимое ненадлежащим образом расследование грузинскими правоохранителями, вызвало активные отклики и протест со стороны президента Грузии, оппозиционных партий, журналистов и гражданского общества, а также международных организаций.

Расследование в Грузии ведется по Первой части Статьи 143 Уголовного кодекса Грузии (незаконное пресечение свободы).

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