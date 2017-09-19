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Грузия в военном бюджете США на 2018 г.
Civil Georgia, Tbilisi / 19 Сен.'17 / 17:54


Конгресс США. Фото: wikipedia

Военный бюджет США на 2018 год, принятый Палатой представителей в июле, и утвержденный Сенатом 18 сентября, «в очередной раз подтверждает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии» и призывает государства-члены НАТО «продолжить поддерживать План действией к членству в НАТО для Грузии ».

В Акте авторизации национальной обороны США на 2018 г., который определяет военные расходы страны, говорится, что «возрождающаяся Россия превратилась из партнера в противника» и что «соседние страны России, особенно Украина и Грузия, находятся под злостным влиянием и угрозой военной агрессии со стороны Москвы».

Конгресс отмечает, что «в 2008 году Российская Федерация разожгла конфликт в Грузии» и «руководит объединенными российско-сепаратистскими соединениями на востоке Украины, чем активно разжигает насилие и продлевает самый значительный конфликт в Европе».

В документе также говорится, что США должны продолжить поддержку Грузии, которая является «ценным другом Соединенных Штатов» и которая неоднократно продемонстрировала свою приверженность к общим интересам обеих стран, включая развертывание своих сил в составе Миссии ISAF в Афганистане под эгидой НАТО, и составе многонациональных вооруженных силах в Ираке».

«Несмотря на потери, Грузия, как партнер НАТО в миссии ISAF, также участвует в Миссии твердой поддержки в Афганистане, и с точки зрения размера контингента является второй страной на месте», - говорится в документе.

Конгресс «в очередной раз подтверждает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ и не признает независимости регионов Абхазии и Южной Осетии, которые в настоящее время оккупированы Российской Федерацией». Он также поддерживает продолжение сотрудничества между США и Грузией, и призывает государства-члены НАТО «продолжить поддержку Плана действий к членству в НАТО для Грузии».

Примерно за два месяца до опубликования Акта авторизации был издан еще один закон, который предусматривает оказание сопротивления противникам посредством санкций. Документ устанавливает санкции России, а также касается действий России против своих соседей, в частности, против Украины и Грузии.

Новый бюджет вступит в силу после того, как его подпишет президент Дональда Трамп.
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