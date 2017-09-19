Основные сроки и процедуры местных выборов Civil Georgia, Tbilisi / 19 Сен.'17 / 10:18





Избирательная администрация Грузии, 2017. Фото: ЦИК Грузии



На выборах органов местного самоуправления, которые назначены на 21 октября, будут избраны 2058 членов 64 сакребуло, а также 64 мэра путем прямых выборов.



Ниже приведены основные сроки и процедуры избирательного графика, предусмотренного Избирательным кодексом и утвержденным Центральной избирательной комиссией (ЦИК). С 22 августа, с момента назначения дня выборов официально стартовала избирательная кампания.

25 августа истекли сроки для того, чтобы зарегистрированные на последних парламентских выборах или имеющие в Парламенте представительство партии или избирательные блоки, с целью получения права на участие в выборах в сакребуло, обратиться в ЦИК (другие партии должны были обратиться в ЦИК до 2 августа). В тот же день истекли сроки подачи заявок в ЦИК на регистрацию для тех инициативных групп, которые желали представить мажоритарного кандидата в члены сакребуло или кандидата в мэры.

27 августа ЦИК опубликовал общее количество избирателей, в том числе по округам; заинтересованные лица, в том числе, партии, наблюдательские организации и избиратели получили срок по 3 октября, чтобы ознакомиться со списками избирателей, и, в случае обнаружения неточностей, потребовать внесения изменений в списки. С 6 октября вносить изменения в списки избирателей будет возможно только на основании решения суда.

1 сентября у инициативных групп истек срок для представления в соответствующую избирательную комиссию списка сторонников, поддерживающих мажоритарного кандидата в члены сакребуло или кандидата в мэры. ЦИК Грузии 10 сентября завершил регистрацию кандидатов в мэры, представленных инициативной группой, а 11 сентября – регистрацию мажоритарных кандидатов в сакребуло.

8 сентября истекли сроки у зарегистрированных ЦИК партий для объединения в избирательные блоки или принятия решения о выходе из блока.

11 сентября ЦИК завершил процедуры регистрации избирательных субъектов, а также определил порядковые номера участвующих в выборах партий, избирательных блоков и инициативных групп.

11 сентября ЦИК завершил процедуры регистрации избирательных субъектов, а также определил порядковые номера участвующих в выборах партий, избирательных блоков и инициативных групп. Зарегистрированные к выборам независимые партии и избирательные блоки должны представить в ЦИК партийные списки не позднее 21 сентября, а также кандидатов в мэры и в мажоритарные члены сакребуло.

9 октября истекут сроки для того, чтобы партия, избирательный блок или инициативная группа отменили решение о представлении кандидата в члены сакребуло или кандидата в мэры. В тот же день истекут сроки, чтобы кандидат в члены сакребуло или на пост мэра сняли свою кандидатуру с выборов.

Местные наблюдательские организации должны обратиться в ЦИК не позднее 1 октября с просьбой о регистрации к выборам. У международных наблюдательных организаций сроки подачи заявок для регистрации истекут 14 октября.

После внесения корректив в списки избирателей, 16 октября ЦИК обязан опубликовать окончательные данные по общему количеству избирателей.

21 октября пройдут выборы. В день выборов процедура голосования на избирательных участках начнется в 8 часов утра и завершится в 8 часов вечера, после чего начнется процедура подсчета голосов. В этот день запрещается предвыборная агитация в помещении для голосования; запрещается трансляция избирательной рекламы по телевидению и радио.

Окружные избирательные комиссии подводят итоги голосования в муниципальных сакребуло и на выборах мэров не позднее 1 ноября (кроме сакребуло и выборов мэра Тбилиси) и передают в ЦИК итоговые протоколы не позднее следующего дня. Результаты выборов мэра и Сакребуло Тбилиси подсчитывает сам ЦИК не позднее 9 ноября.

В том случае, если кандидаты в мэры в день выборов не смогут набрать более 50% голосов, для выявления победителя ЦИК назначит второй тур. Вторые туры выборов мэра пройдут до 16 ноября, не позднее 25 дня с первого тура. Tweet На эту же тему Выборы 2017: Еженедельный обзор №2

Выборы 2017: Еженедельный обзор №1

Выборы местного самоуправления пройдут 21 октября