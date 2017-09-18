Выборы 2017: Еженедельный обзор №2 Civil Georgia, Tbilisi / 18 Сен.'17 / 19:05





Определение порядковых номеров избирательных субъектов, 11 сентября, 2017. Фото: ЦИК Грузии На выборах местного самоуправления, которые назначены на 21 октября 2017 года, граждане Грузии будут выбирать 2058 членов 64 сакребуло и 64 мэров путем прямых выборов.



Наряду с приближением даты выборов, Civil.ge приступает к публикации еженедельных обзоров, которые ставят своей целью информирование общества о ходе избирательной кампании, о деятельности участвующих в выборах политических партий, избирательных блоков и инициативных групп, о кандидатах в мэры и члены сакребуло, об избирательных процедурах и зафиксированных в избирательный период нарушениях.



Во втором обзоре мы ознакомим вас с важными событиями, произошедшими в период 11-17 сентября.



Борьба за пост мэра Тбилиси: к выборам мэра столица подключается Лейбористская партия. Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили 14 сентября в качестве кандидата в мэры Тбилиси представил политического секретаря партии Георгия Гугава. На выдвижении, которое состоялось у резиденции бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, Нателашвили заявил: «Тбилиси нужен такой мэр, который не допустит господства вот этих миллиардеров в столице и стране». Презентация избирательных программ: Алеко Элисашвили приступил к презентации предвыборной программы, Каха Каладзе представил политику урбанистического развития. Алеко Элисашвили, предвыборная программа которого охватывает три приоритета – транспорт, охрану окружающей среды и градостроительство, презентацию первого компонента программы – транспортной политики провел 14 сентября у станции метро Ахметели. По словам Элисашвили, метрополитен должен стать хребтом транспортной системы Тбилиси, а там, куда не ходит подземный транспорт, должны быть развиты трамвайный линии. Элисашвили акцентировал внимание и на проблеме парковки автомобилей. Независимый кандидат в мэры Тбилиси обещал, что прекратит контракт с компанией CT-Park, которая в 2007 году на 15-летний срок получила эксклюзивное право на управление парковкой в столице.

На прошлой неделе кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе провел презентацию политики урбанистического развития города. В рамках презентаци он представил План реабилитации Тбилиси, а также он обратился к строительным компаниям, действующим в столице. «В период моего мэрства не будет выдано ни одно разрешение на строительство, ни один проект не будет реализован за счет ограничения зеленых пространств, скверов, парков, игровых площадок, культурного наследия и общественных пространств», - заявил Каха Каладзе. Выдвижение кандидатов: премьер-министр Георгий Квирикашвили продолжает представлять кандидатов в мэры от правящей партии в регионах, Европейская Грузия выдвинула 13 новых кандидатов в мэры, Республиканская партия ввела в партийный список кандидата, которая не скрывает свою лесбийскую ориентацию. Премьер-министр Георгий Квирикашвили представил кандидатов в мэры от Грузинской мечты в Аджарии и Самегрело-Земо Сванети. Правящая партия планирует представить кандидатов во всех муниципалитетах страны.

Выдвижение кандидатов продолжает и Европейская Грузия. На прошлой неделе партия представила кандидатов в мэры в самоуправляющиеся города Кутаиси и Рустави, а также еще в трех муниципалитетах Имерети, шести муниципалитета Кахети, и по одному муниципалитету в Квемо Картли и Самегрело.

Движение за строительство выдвинуло кандидатов в мажоритарные члены Сакребуло Тбилиси в Диди Дигоми и Темка.

Республиканская партия 15 сентября представила вторую пятерку из списка кандидатов в члены Сакребуло Тбилиси. В числе кандидатов назвала Нино Болквадзе, защитница прав ЛГБТ лиц и гражданскую активистку. Примечательно, что Болквадзе является первой открытой лесбиянкой, которая баллотируется в городское собрание столицы Грузии. Акции протеста параллельно предвыборной кампании: ультранационалисты собрались у Избирательного штаба Каладзе, представители Альянса патриотов начали бессрочную голодовку у Парламента. Объединившиеся под названием «Марша грузин» ультранационалистические организации 12 сентября в Тбилиси провели очередную акцию. Участники марша устроили пикет у Избирательного штаба кандидата в мэры от правящей партии Грузинской мечты Кахи Каладзе. Демонстранты требовали от Каладзе, открыто зафиксировать позицию в отношении инициативы Грузинской мечты, которая предусматривает определенные льготы для иностранцев по вопросу покупки ими земельных участков. Акция завершилась задержанием одного из лидеров «Марша грузин» Ладо Садгобелашвили. Участники «Марша грузин» объявили, что намереваются еще провести акции.

Альянс патриотов, во главе с кандидатом в мэры от партии Ирмой Инашвили, приступили к акциям протеста, запланированным в масштабах Грузии. 17 сентября представители и сторонники Альянса патриотов провели шествие протеста в Тбилиси, с площади Роз к зданию Парламента. В тот же день 17 сторонников Альянса патриотов начали бессрочную голодовку. Наряду с другими требованиями, Альянс патриотов требует задействования формата переговоров Грузия-НАТО-Россия, а также начала прямого диалога с абхазами и осетинами. Мониторинг выборов и обнаруженные нарушения: Миссия наблюдателей ОБСЕ уже находится в Грузии, организация ISFED зафиксировала факты участия публичных служащих в предвыборной агитации, Служба аудита вызывает на опрос лиц, которые делали пожертвования в пользу Грузинской мечты и Европейской Грузии. Миссия наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ 13 сентября официально приступила к работе в Грузии. В миссию входят 14 основных экспертов и 22 долгосрочных наблюдателя. За несколько дней до выборов, назначенных на 21 октября, в Грузию прибудут еще 350 краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.

Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) обратилось в ЦИК Грузии с двумя жалобами. Неправительственная организация выражает протест в связи с двумя фактами предвыборной агитации в пользу правящей партии со стороны публичных служащих и ведомств.

Служба государственного аудита вызвала на опрос восемь лиц, сделавших пожертвования в пользу Грузинской мечты и шесть лиц, сделавших пожертвования в пользу Европейской Грузии, в отношении законности доходов которых возникли вопросы в результате финансового мониторинга партий в избирательный период. По данным Службы государственного аудита, в предвыборный период, с 1 июля по 13 сентября, из перечисленных 11 партиям 7,7 млн лари, 95% пожертвований получила Грузинская мечта, 4% - Европейская Грузия. Остальные девять партий в сумме получили 1% пожертвований. Деятельность избирательной администрации: стали известны порядковые номера партий и кандидатов. Центральная избирательная комиссия Грузии 11 сентября определила порядковые номера 30 избирательных субъектов, в том числе, 24 партий, 5 избирательных блоков и одной инициативной группы. У ЦИК был срок до 22 сентября для определения порядковых номеров, но по рекомендации гражданского общества, Избирательная администрация завершила эту процедуру в минимальные сроки, определенные законом. Tweet На эту же тему Выборы 2017: Еженедельный обзор №1