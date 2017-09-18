Служба статистики: Рост ВВП во втором квартале 2017 г. составил 4,7% Civil Georgia, Tbilisi / 18 Сен.'17 / 16:50



Согласно предварительным данным, опубликованным Службой статистики 18 сентября, темп роста реального ВВП во втором квартале 2017 г. составил 4,7%; В аналогичном периоде предыдущего года этот показатель составил 2,8%.



В июне 2017 г. рост ВВП составил 4,6% по сравнению с июнем предыдущего года; В апреле и мае этот показатель составил, соответственно, 2,1% и 5,3%.



Министерство экономики разъяснило 18 сентября, что экономический рост обусловлен ростом активности частного сектора, а также увеличением доходов от экспорта и туризма.



Экономика Грузии в 2016 году выросла на 2,7%, что было самым низким показателем после 2009 года. В 2015 г. рост ВВП составил 2,9%, что было меньше показателя 2014 года (4,6%), 2013 г. (3,4%) и 2012 г. (6,4%).



На 2017 г. парвительство прогнозирует экономической рост на уровне 4%. Tweet