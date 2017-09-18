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Депутаты Грузии, Молдовы и Украины призывают ЕС к открытию перспективы членства
Civil Georgia, Tbilisi / 18 Сен.'17 / 16:09

 
Участники неформальной встречи, 16 сентября 2017 года. Фото: Parliament.ge

Шесть депутатов из Грузии, молдовы и Украины 16 сентября опубликовали совместное коммюнике, в котором призывают Европейский Союз признать перспективу вступления в ЕС трех стран на запланированном в Брюсселе Саммите Восточного партнерства 24 ноября.

Коммюнике, которое подписали председатель Комитета Парламента Грузии по вопросам евроинтеграции Тамара Хулордава, а также три депутата из Украины и два депутата из молдовы, было разработано в ходе неформальной встречи в рамках Платформы межпарламентского сотрудничества в Италии, на озере Комо.

Согласно документу, Грузия, Молдова и Украины, «как европейские государства, которые стремятся к полной политической, экономической и институциональной интеграции в ЕС», признают «стратегическое значение европейского будущего, как фундаментальный выбор с точки зрения суверенитета, благополучия и демократического управления Грузии, Молдовы и Украины».

В коммюнике также говорится об ожиданиях трех стран от будущего Саммита Восточного партнерства, в том числе, по признанию перспективы членства в ЕС, о введении нового инвестиционного плана Европы, о поддержке их участия в европейских структурах и общественных программах.

Депутаты также договорились обратиться к Европарламенту с просьбой принять резолюцию, в которой будут отражены четкая политическая поддержка к членству этих стран в ЕС и практическая дорожная карта. Депутаты также решили обратиться к президентской тройке Конференции комитетов по европейским делам национальных парламентов ЕС (COSAC), чтобы они обсудили вопрос присвоения Грузии, Молдове и Украине статуса ассоциированных партнеров COSAC.

Встречу Платформы межпарламентского сотрудничества организовало Южнокавказское представительство Фонда Конрада Аденауэра в сотрудничестве с Парламентом Грузии и Центром исследования экономической политики. На рабочих встречах на озере Комо, которые были посвящены будущему Восточного партнерства и трансатлантического сотрудничества, присутствовали официальные лица и эксперты из европейских стран, США и стран Восточного партнерства.

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О Сивил Джорджия
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