Наварро: В краткосрочный период успех оппозиции не имеет перспективы Civil Georgia, Tbilisi / 15 Сен.'17 / 21:57





Луис Наварро, бывший директор НДИ США в Грузии, 2017. Фото: Кадр с материала Голоса Америки





Civil.ge беседовал с бывшим директором Национально-демократического института США в Грузии (2009-2014) Луисом Наварро о внутренней и внешней политике Грузии.



Некоторые грузинские и иностранные исследователи считают, что в условиях власти Грузинской мечты страна испытала обратный ход в демократии. В качестве примера они приводят аресты бывших высокопоставленных чиновников, дело телекомпании «Рустави-2», предполагаемое похищение азербайджанского журналиста и т.д. Какова ваша позиция о предположительном обратном ходе демократии в Грузии?



Думаю, послания властей в связи с этими проблемами не были последовательными, что укрепило обеспокоенность, что правительство не является верным свободе слова и свободе перемещения, или, как минимум, уделяет недостаточно внимания или не осознает серьезных угроз в отношении этих ценностей. Когда некоторые лидеры Грузинской мечты осуждают в Парламенте решение Европейского суда по правам человека, или когда премьер-министр заявляет, что невозможно, чтобы МВД участвовало в деле исчезновения Афгана Мухтарлы, а потом МВД прекращает полномочия начальникам департаментов охраны границ и контрразведки до завершения следствия, твердость и компетенция власти в деле достижения демократического прогресса встают под знак вопроса.



Власти Грузинской мечты также критикуют за неформальное правление, т.е. за управление страной из-за кулис со стороны Бидзины Иванишвили, бывшего премьер-министра и основателя партии. Какова ваша позиция в связи с его возможным участием в процессе принятия политических решений?



Как свидетельстсвуют опрос общественного мнения, а также комментарии, как самого Иванишвили и его бывших партнеров, Бидзина Иванишвили участвует в процессе принятия решений властями. Так же как и Саакашвили для Национального движения, Иванишвили также был лицом Грузинской мечты на прошлогодних выборах. Упоминание Бидзиной Иванишвили «Грузинской мечты» в качестве своего «проекта», недостаточная прозрачность в связи с реализацией проекта «Панорама»; неспособность властей в эффективном или последовательном управлении таких ситуаций, как лесные пожары в этом году – все это указывает на то, как переплетены интересы бывшего премьер-министра и Грузинской мечты, как влияет Иванишвили на решения правительства. С кризисами никогда не сможешь справиться надлежащим образом, если в полной мере не обладаешь полномочиями по их урегулированию.



По вашему мнению, что послужило причиной разделения Национального движения зимой прошлого года? Какую роль сыграл экс-президент Михаил Саакашвили в этом разделе и каким вы видите его политическое будущее в Украине?



Если вернемся в 2013 год, когда публичные послания Саакашвили перекрыли личную более высокую популярность Давида Бакрадзе во время президентской кампании последнего, и когда пламенные заявления Саакашвили, а не правление Грузинской мечты, обусловило результаты Национального движения на парламентских выборах 2016 года, возник вопрос о том, стояло ли Национальное движение, как политическая партия, выше личности Саакашвили.



Правда, считаю, что и внутренние разногласия имели место с точки зрения мотивации и результатов во время выдвижения партией кандидатов, а также распределения ресурсов и отношений с Грузинской мечтой, вслед за чем последовал раскол по второму туру (парламентских) выборов, фундаментальным вопросом была роль Миши (саакашвили) в Едином национальном движении, несмотря на то, что после выборов он уже участвовал в политике совершенно другой страны.



Развивающиеся вокруг Европейской Грузии события ответили на этот вопрос таким образом: «партия принадлежим Мише». Однако, однозначно, что их шансы не так велики. По сравнению с Европейской Грузией, бренд Национального движения среди настроенных оппозиционно избирателей сильнее. Лидеры Европейской Грузии, так же как и Саакашвили, не смогли показать скептически настроенному обществу, чем они отличаются фундаментально от периода правления Саакашвили. Аналогично Саакашвили, они также пытаются представить лица, даже с низким потенциалом популярности, но более знакомые обществу, вместо того, чтобы всю инвестицию вложить в новые лидеры, как, например, их кандидат на пост мэра Тбилиси Элене Хоштария.



Несмотря на шумное возвращение в Украину в сопровождении Тимошенко, сложно определить, сможет ли миша ввести новую партию в Парламент Украины, ничего уже не говоря о том, сможет ли получить достаточно популярности для того, чтобы прийти к власти. Он был активным сторонником и членом действующей власти, а теперь – также активно сопротивляется власти. На данном этапе, очевидно, единственное что изменилось, это его амбиции.



На данном этапе, как видно, в результате раскола Национального движения оппозиция ослабла серьезно. Считаете ли вы, что разделение Национального движения увеличило шансы Грузинской мечты на победу и на следующих парламентских выборах и остаться у власти? С этой точки зрения, каковы ваши ожидания в связи с местными выборами в октябре?



В краткосрочный период сложно представить, что оппозиция сможет достичь существенного успеха в борьбе с Грузинской мечтой. Национальное движение поступило умно, когда в качестве своего кандидата выдвинуло известного ведущего телекомпании «Рустави-2» Заала Удумашвили, который является новым лицом в политике, но до этого он также был известен тем, что озвучивал мнения оппозиции. Однако Алеко Элисашвили также является потенциально интересным конкурентом. С Одной стороны, он возглавлял акции протеста против проекта Иванишвили «Панорама», и, как независимый кандидат, является реальным конкурентом на втором туре выборов мэра Тбилиси. С другой стороны, Элисашвили служил в этом правительстве на посту председателя Комиссии по помилованию (при президенте) в то время, когда у президента Маргвелашвили были ее хорошие отношения с Иванишвили. Единственным независимым кандидатом, который победил в Тбилиси, является бывший министр иностранных дел правительства Саакашвили и мажоритарный депутат Саломе Зурабишвили, которая была избрана в 2016 году при однозначной поддержке со стороны Грузинской мечты. Таким образом, думаю, что если Элисашвили дойдет до второго тура, это будет работать в его пользу, однако за счет роста роли независимых кандидатов дальнейшая жизнеспособность оппозиционных партий может ослабнуть. В краткосрочный период это принесет пользу Грузинской мечте. Но сложно определить, какой эффект будет у этого в долгосрочной перспективе.



Думаю, если Грузинская мечта не превзойдет свои результаты 2016 года, если Национальное движение улучшит свои показатели, если Европейская Грузия преодолеет избирательный барьер и Удумашвили или Элисашвили перейдут во второй тур, это будет указывать на прогресс оппозиции, несмотря на то, что Грузинская мечта вновь сохранит власть на всех уровнях. Честно говоря, если события будут развиваться таким образом, это будет содействовать Грузинской мечте и поможет в достижении более высокой цели – убедить западные правительства, что в Грузии существует плюралистическая демократия.



Для давления на Грузию Россия использует, как грубую силу, так и инструменты мягкой силы, будь то текущая бордеризация вдоль Абхазии и Южной Осетии, и углубление военного присутствия на этих двух территориях, или текущие усиливающиеся пропагандистские усилия. В то же время, мы слышим обвинения от оппозиции, что власти не делают достаточного, чтобы препятствовать российской угрозе. По вашему мнению, делают ли власти достаточно для урегулирования вопросов, связанных с Россией? Как отличается политика Грузинской мечты от политики прежних властей в отношении России?



Власти Грузинской мечты достигли существенного международного успеха в отношениях, как с западом, так и с Россией. В качестве наилучших примеров этого я назвал бы снятие российского эмбарго, что было обусловлено вступлением России в ВТО в 2012 году; оформление Соглашения об ассоциации с ЕС, что произошло в конце «коабитации Иванишвили-Саакашвили в 2013 году; задействование безвизового режима с ЕС в начале этого года; а также – существенный рост потока туристов из России/Евразийского союза.



Однако постоянное безразличие Иванишвили в отношении «ползучей оккупации» со стороны России на административной пограничной линии Южной Осетии; признание председателя Парламента, что конституционный запрет брака между лицами одного пола является непосредственным ответом на российскую пропаганду; молчание властей в связи с конфликтом в Украине и попытка скрыть обращение к России с просьбой о помощи в тушении пожара – все это отражает противоречивую природу отношений Грузинской мечты с Россией. Это дает достаточно поводов для критики оппонентам Грузинской мечты.



К сожалению, сегодня представители Грузинской мечты, так же как и находившиеся в пике власти в 2008-2012 гг. лидеры Национального движения, игнорируют своих прозападных оппонентов, конструктивную работу с ними считают невозможной и ставят под сомнение их способность управлять страной. Аналогично Национальному движению, Грузинская мечта так же думает, что соответствующие оппозиционные силы могут возникнуть только из среды власти. В то время, когда Национальное лвижение обвиняло в пророссийской позиции всех, кто сопротивлялся ему, Грузинская мечта/Иванишвили использует пророссийские нарративы и ресурсы против своих оппонентов в качестве рычагов. Альянс патриотов и Асавал-Дасавали являются наиболее четкими примерами субъектов, поддерживаемых со стороны Иванишвили, которые целенаправленно и беспощадно атакуют прозападных оппонентов Грузинской мечты. Tweet На эту же тему Эдвард Лукас: Россия испытывает твердость запада в Грузии