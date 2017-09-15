Грузинская мечта лидирует среди партий по полученным пожертвованиям Civil Georgia, Tbilisi / 14 Сен.'17 / 19:04



В соответствии с данными, которые были опубликованы Службой государственного аудита, в предвыборный период, с 1 июля по 13 сентября, из перечисленных 11 партиям 7,7 млн лари, 95% пожертвований получила Грузинская мечта, 4% - Европейская Грузия. Остальным девяти партиям, в сумме, достался 1% пожертвований. С этими данными 13 сентября представителей неправительственных организаций ознакомила исполняющая обязанности генерального аудитора Нино Ломджария.



По данным Службы аудита, полученные партиями в течение последних 2,5 месяцев пожертвования распределяются следующим образом: Грузинская мечта получила 7,34 млн лари. На второе место вышла Европейская Грузия 323 675 лари. Альянс патриотов и Гирчи получили почти равные суммы – 15 600 и 15 300 лари. Национально-демократическая партия получила более 12 000 лари, Национальный форум – более 9 тысяч лари, а Национальному движению пожертвовали более 5000 лари. Четыре партии – Демократическое движение, Коммунистическая партия, Грузия за мир и Республиканская партия – в сумме получили около 2000 лари в виде пожертвований.



Служба аудита в связи с осуществленными в июле-августе пожертвованиями от Службы по доходам запросила информацию о доходах 225 физических и 14 юридических лиц.



«Мы вызвали 14 юридических лиц, шесть из них делали пожертвования в пользу Европейской Грузии, а восемь – в пользу Грузинской мечты, в связи с доходами которых у нас появились вопросы», - заявила представителям СМИ Нино Ломджария.



Перечисленная в пользу Грузинской мечты сумма лицами, вызванными на допрос, превышает 240 тысяч лари, а в пользу Европейской Грузии – более 60 тысяч лари.



Зарегистрированные в Грузии политические партии с конца 2011 года обязаны декларировать свои доходы. Мониторингом законности и прозрачности финансовой деятельности партия занимается Служба государственного аудита.



Согласно закону, юридическое лицо имеет право пожертвовать желательной политической партии, максимум, 120 тысяч лари в год, а пожертвования от физического лица не должны превышать 60 тысяч лари в год. Tweet