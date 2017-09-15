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Лейбористская партия представила кандидата в мэры Тбилиси
Civil Georgia, Tbilisi / 14 Сен.'17 / 16:57

Лидер лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили сегодня в качестве кандидата в мэры Тбилиси представил политического секретаря партии Георгия Гугава. Представление кандидата прошло в Сололаки, у резиденции бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.

Георгия Гугава лидер Лейбористской партии охарактеризовал, как «честного» политика, который, в случае избрания мэром столицы непосредственно будет участвовать в урегулировании проблем граждан.

«Он всегда стоял на баррикадах в борьбе за спасение Грузии и останется таким и тогда, когда по вашей воле станет мэром Тбилиси. Кто-то будет вас ущемлять? Придет Гугава! Будете болеть? Придет Гугава! Придет банк, чтобы вас выселять? Придет Гугава! Вода лопнет? Придет Гугава! Дорога будет перерыта? Придет Гугава! Будете нуждаться в чем-то? Придет Гугава! Гугава будет стоять рядом с вами», - заявил лидер лейбористов.

Во время представления кандидата в мэры Шалва Нателашвили также сделал острые заявления в адрес бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.

«Мы должны вырвать нашу страну у этих хищников нашу страну и должны мы это начать с Тбилиси... Тбилиси нужен такой мэр, который не допустит господства вот этих миллиардеров над столицей и страной», - заявил лидер Лейбористской партии.

Говоря об избирательных приоритетах, Георгий Гугава заявил телекомпании «Пирвели»: «Функция мэра должна быть там, где нуждается гражданин. Это наше кредо и я, вместе с Шалвой Нателашвили и вместе с партией всегда был там, где нарушались права народа».

«Это не будет борьбой за пост мэра. Это будет борьбой за достоинство. В этой борьбе мы надеемся на поддержку тех людей, которые не могут свыкнуться с несправедливостью, беззаконием, ложью, крушением мечты; не свыкнется с господством бандитов банкиров, олигархов, монополий, которые лишили наших сограждан прав», - добавил Гугава.

На парламентских выборах 2016 года Лейбористская партия получила 3,14% голосов и не смогла попасть в законодательный орган. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного в июле 2017 г. по заказу НДИ США, из тех респондентов, которые намереваются участвовать в выборах, за кандидата в мэры Тбилиси от Лейбористской партии намеревались голосовать 2%.

Своих кандидатов на пост главы города уже представили правящая партия Грузинская мечта – Каху Каладзе, Национальное движение – Заала Удумашвили, Европейская Грузия – Элене Хоштария, Движение за строительство – Тенгиза Шергелашвили, а Альянс патриотов – Ирма Инашвили.

Кандидатов в мэры представили также избирательные блоки.

Демократическое движение и Свободная Грузия в качестве кандидата выдвинули Каху Кукава. Четыре партии – Новая Грузия, Европейские демократы, Гражданский альянс за свободу и Новое единство за Грузию представили Георгия Вашадзе.

На выборах мэра Тбилиси будет баллотироваться и независимый кандидат Александр Элисашвили, которого выдвинула инициативная группа.

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