Зураб пололикашвили стал генеральным секретарем Всемирной организации туризма ООН

Зураб Пололикашвили, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Испании и Всемирную организацию туризма ООН (UNWTO), стал генеральным секретарем этой же организации на период 2018-2021 гг.



Пололикашвили был представлен Грузией и его избрали путем консенсуса на 22-ой сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO в Китае, чему предшествовала рекомендация Исполнительного совета UNWTO об избрании Пололикашвили.

Zurab Pololikashvili has been appointed as SecGen of @UNWTO for 2018-2021.Great achievement 4 #GEO! Thankful 2all supporters! #UNWTOGAChina pic.twitter.com/lnFQMZZKhf — MFA of Georgia (@MFAgovge) September 14, 2017

Зураб Пололикашвили, который в 2009-2010 гг. был министром экономического развития Грузии, а в 2005-2006 гг. был заместителем министра иностранных дел, заявил, что расширение количества членов и привлечение в организацию новых членов будет в числе его основных приоритетов.



Всемирная организация туризма ООН объединяет 157 стран, 6 ассоциированных и 500 аффилированных членов, которые представляют частный сектор, образовательные учреждения, ассоциации туризма и местные туристические структуры.