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Зураб пололикашвили стал генеральным секретарем Всемирной организации туризма ООН
Civil Georgia, Tbilisi / 14 Сен.'17 / 14:43

Зураб Пололикашвили, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Испании и Всемирную организацию туризма ООН (UNWTO), стал генеральным секретарем этой же организации на период 2018-2021 гг.

Пололикашвили был представлен Грузией и его избрали путем консенсуса на 22-ой сессии Генеральной Ассамблеи UNWTO в Китае, чему предшествовала рекомендация Исполнительного совета UNWTO об избрании Пололикашвили.

Зураб Пололикашвили, который в 2009-2010 гг. был министром экономического развития Грузии, а в 2005-2006 гг. был заместителем министра иностранных дел, заявил, что расширение количества членов и привлечение в организацию новых членов будет в числе его основных приоритетов.

Всемирная организация туризма ООН объединяет 157 стран, 6 ассоциированных и 500 аффилированных членов, которые представляют частный сектор, образовательные учреждения, ассоциации туризма и местные туристические структуры.

 
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