Участники «Марша грузин» провели акцию в Тбилиси

Объединившиеся под названием «Грузинского марша» ультранационалистические организации 12 сентября в Тбилиси провели очередную акцию. Участники марша выражали протест против законодательной инициативы правящей Грузинской мечты, которая, несмотря на установленный мораторий на продажу земель гражданам иностранных государств, предоставляет правительству право в особых случаях продавать иностранцам земельные участки сельскохозяйственного назначения.



Участники «Марша грузин», которые обвиняют правящую партию в продаже грузинской земли «туземцам», провели пикет у Избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Кахи Каладзе. Активисты пытались выяснить позицию Кахи Каладзе по вопросу продажи земли и требовали впустить в Избирательный штаб их делегацию из четырех человек для встречи с Каладзе.



«Обращаюсь к генеральному секретарю Грузинской мечты, господину Кахе Каладзе, председателю Грузинской мечты, господину Георгию Квирикашвили и к лидеру парламентского большинства, господину Талаквадзе, пусть выйдут и дадут обещание, что грузинская земля не будет продана. Это есть наше требование», - заявил один из лидеров «Марша грузин» Сандро Брегадзе, который ранее был уловлен с должности государственного министра по вопросам диаспоры.

«Ответь нам: стоишь ли ты на стороне своей команды? Собираешься ли продавать грузинскую землю или ты против этого», - обратился к Каладзе еще один из организаторов «Марша грузин» Ладо Садгобелашвили.



Участники «Марша грузин» пытались проникнуть в Избирательный штаб Каладзе, но их попытку предотвратили правоохранители, а одного из организаторов акции Ладо Садгобелашвили задержали в административном порядке. Задержанного Садгобелашвили позже посетил адвокат, который говорил о физическом насилии со стороны полиции в отношении задержанного.



Перед тем, как провести акцию у штаба Каладзе, участники «Марша грузин» шествие протеста провели и у здания Фонда «Открытое общество – Грузия», основателем которого является миллиардер Джордж Сорос. Демонстранты потребовали закрытия организации, обвинив ее в «подрывной деятельности против грузинской нации».



Участники марша скандировали «Грузия без фонда Сороса» и бросали в здание офиса осветительные ракеты. Они также держали транспарант, на котором лидеры Грузинской мечты – Ираклий Кобахидзе, Тамара Чугошвили и арчил Талаквадзе были упомянуты «рабами Сороса».