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Участники «Марша грузин» провели акцию в Тбилиси
Civil Georgia, Tbilisi / 13 Сен.'17 / 19:11

Объединившиеся под названием «Грузинского марша» ультранационалистические организации 12 сентября в Тбилиси провели очередную акцию. Участники марша выражали протест против законодательной инициативы правящей Грузинской мечты, которая, несмотря на установленный мораторий на продажу земель гражданам иностранных государств, предоставляет правительству право в особых случаях продавать иностранцам земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Участники «Марша грузин», которые обвиняют правящую партию в продаже грузинской земли «туземцам», провели пикет у Избирательного штаба кандидата в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Кахи Каладзе. Активисты пытались выяснить позицию Кахи Каладзе по вопросу продажи земли и требовали впустить в Избирательный штаб их делегацию из четырех человек для встречи с Каладзе.

«Обращаюсь к генеральному секретарю Грузинской мечты, господину Кахе Каладзе, председателю Грузинской мечты, господину Георгию Квирикашвили и к лидеру парламентского большинства, господину Талаквадзе, пусть выйдут и дадут обещание, что грузинская земля не будет продана. Это есть наше требование», - заявил один из лидеров «Марша грузин» Сандро Брегадзе, который ранее был уловлен с должности государственного министра по вопросам диаспоры.

«Ответь нам: стоишь ли ты на стороне своей команды? Собираешься ли продавать грузинскую землю или ты против этого», - обратился к Каладзе еще один из организаторов «Марша грузин» Ладо Садгобелашвили.

Участники «Марша грузин» пытались проникнуть в Избирательный штаб Каладзе, но их попытку предотвратили правоохранители, а одного из организаторов акции Ладо Садгобелашвили задержали в административном порядке. Задержанного Садгобелашвили позже посетил адвокат, который говорил о физическом насилии со стороны полиции в отношении задержанного.

Перед тем, как провести акцию у штаба Каладзе, участники «Марша грузин» шествие протеста провели и у здания Фонда «Открытое общество – Грузия», основателем которого является миллиардер Джордж Сорос. Демонстранты потребовали закрытия организации, обвинив ее в «подрывной деятельности против грузинской нации».

Участники марша скандировали «Грузия без фонда Сороса» и бросали в здание офиса осветительные ракеты. Они также держали транспарант, на котором лидеры Грузинской мечты – Ираклий Кобахидзе, Тамара Чугошвили и арчил Талаквадзе были упомянуты «рабами Сороса».


Шествие к офису Фонда "Открытое общество - Грузия", 12 сентября, 2017. Фото: кадр с видеоматериала "Нетгазети"

Незадолго до «Марша грузин» премьер-министр Георгий Квирикашвили опубликовал заявление, в котором подтвердил, что мораторий на продажу земель иностранцам остается в силе.

«Земля сельскохозяйственного назначения была признана стратегическим ресурсом именно по инициативе наших властей и на ее продажу иностранным гражданам были установлены ограничения», - отмечалось в заявлении главы правительства.

Мораторий на продажу земель иностранным гражданам был установлен в июне 2017 года, по инициативе Грузинской мечты, в соответствии с Законом «О владении землей сельскохозяйственного назначения». Мораторий остается в силе до вхождения в силу новой Конституции, принятие которой в окончательном слушании планируется в сентябре.

По новой Конституции, земля объявляется «ресурсом особого значения» и правом владеть землей будут обладать только граждане Грузии и государство.

Исключения, связанные с продажей земли, в будущем будут регулироваться органическим законом.
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