До окончательного запрета на продажу земель иностранцам власти Грузии устанавливают исключение для финансового сектора

Грузинская мечта, которая в рамках конституционной реформы планирует сохранить право на владение землей только за гражданами Грузии и государством, намеревается установить льготные условия по приобретению земли сельскохозяйственного назначения для иностранных банков и микрофинансовых организаций.



Согласно поправкам, инициированным к Закону «О владении землей сельскохозяйственного назначения», банки и микрофинансовые организации, владельцами которых являются граждане других стран, на определенный срок смогут получить во владение землю, несмотря на установленный в июне 2017 года временный запрет. В то же время, в особых случаях, правительство Грузии будет иметь право дать согласие на продажу земли иностранцам.



Необходимость установления льготных условий для финансового сектора возникла после того, как стало очевидно, что установленный на продажу земли мораторий своеобразные ограничения устанавливают не только для иностранцев, но и для граждан грузии. В частности, в условиях моратория, граждане Грузии в отношениях с банками, владельцами которых являются иностранные граждане, практически, не смогли бы пользоваться землей для обеспечения кредита от банка.



Оппозиционные партии подвергли критике запрет на продажу земель гражданам иностранных государств. Они акцентируют внимание на негативный экономический эффект запрета, а также на неконституционность моратория.



В июне 2017 года Грузинская мечта уже во второй раз запретила продажу земли иностранным гражданам. Три года назад аналогичное ограничение Конституционный суд Грузии признал неконституционным.



«Мы предупреждали, что этот закон был неконституционным, был глупым и сразу же возникли сложности с банками. Загруженная ипотекой в банках земля, фактически, стала бесполезной. Тем самым они сделали то, что ни один фермер Грузии не будет иметь шанса на получение кредита, отдав в залог землю», - заявил в связи с запланированными законодательными изменениями представитель Национального движения Роман Гоциридзе.



Запрет на продажу земли и установление льгот для финансового сектора в этом вопросе подвергло критике и гражданское общество. Ассоциация молодых юристов Грузии обращает внимание на то, что запланированные законодательные изменения рассматриваются в ускоренном порядке. Организация также заявляет, что предоставляя правительству дополнительные полномочия в вопросе продажи земель гражданам иностранных государств возникает «риск заключения коррупционных сделок».



На запланированные изменения в Законе «О владении земель сельскохозяйственного назначения» сегодня откликнулся также и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



«Земля сельскохозяйственного назначения была признана стратегическим ресурсом именно по инициативе наших властей и на ее продажу иностранным гражданам были установлены ограничения», - отмечает премьер-министр и добавляет, что установленный для иностранцев мораторий остается в силе.



В то же время, Квирикашвили разъясняет, что законодательные изменения «касаются только финансового сектора, и то на ограниченное время».



Премьер-министр также опроверг обвинения со стороны оппозиции о том, что установленный на продажу земли мораторий не соответствует Конституции.



На текущей осенней сессии Грузинская мечта планирует принять в третьем слушании конституционные поправки, в результате чего, право на владение землей сохранят только граждане Грузии и государство. Согласно проекту поправок к Конституции, исключения, связанные с продажей земли, должны быть определены органическим законом.



Вопрос установления льгот для банков и микрофинансовых организаций в вопросе продажи земель сельскохозяйственного назначения Парламент Грузии обсудит на ближайшем пленарном заседании.