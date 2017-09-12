Выборы 2017: Еженедельный обзор №1



Процесс голосования на одном из избирательных участков, 2016. Фото: Гурам Мурадов / Civil.ge

На выборах местного самоуправления, которые назначены на 21 октября 2017 года, граждане Грузии будут выбирать 2058 членов 64 сакребуло и 64 мэров путем прямых выборов.



Наряду с приближением даты выборов, Civil.ge приступает к публикации еженедельных обзоров, которые ставят своей целью информирование общества о ходе избирательной кампании, о деятельности участвующих в выборах политических партий, избирательных блоков и инициативных групп, о кандидатах в мэры и члены сакребуло, об избирательных процедурах и зафиксированных в избирательный период нарушениях.

В первом обзоре ознакомим вас, как с событиями прошедшей недели (4-10 сентября), так и с важными событиями, произошедшими до 4 сентября.



27 мая – 4 сентября

Борьба за пост мэра Тбилиси: избирательная кампания официально стартовала 22 августа, после того, как президент Грузии назначил дату местных выборов, но политические партии еще с конца мая начали представлять своих кандидатов в мэры столицы.

Первой среди партий 27 мая своего кандидата на должность мэра Тбилиси представила Европейская Грузия, от которой на пост главы города будет баллотироваться член Парламента Элене Хоштария. До официального начала избирательной кампании в качестве кандидатов на пост мэра Тбилиси партии назвали следующие кандидатуры: Национальное движение – Заал Удумашвили; правящая партия Грузинская мечта – Каха Каладзе; инициативная группа граждан – Алеко Элисашвили; Движение за строительство – Тенгиз Шергелашвили; Альянс патриотов – Ирма Инашвили; а две партии – Демократическое движение и Свободная Грузия – в качестве единого кандидата представили Каху Кукава.

Первые политические рейтинги в Тбилиси: в конце июля Национально-демократический институт США опубликовал рейтинги политических партий и кандидатов.

Согласно опросу общественного мнения, из тех респондентов, которые предположительно будут участвовать в выборах, 37% будут голосовать за кандидата Грузинской мечты Каху Каладзе, 22% поддерживают независимого кандидата Алеко Элисашвили. Для 16%-ов фаворитом является кандидат Национального движения Заал Удумашвили, а 5% отдает преимущество кандидату Европейской Грузии Элене Хоштария.

преимущество кандидату Европейской Грузии Элене Хоштария. Согласно результатам опроса, рейтинг партий выглядит следующим образом: Грузинскую мечту – Демократическую Грузию поддерживают 27% тех избирателей, которые предположительно примут участие в выборах; Национальное движение – 14%; Европейская Грузия – 8%; другие партии – 7%.

Семь самоуправляющихся городов лишились статуса самоуправляющегося города: в результате законодательных изменений, утвержденных в конце июня, своего мэра и сакребуло будут выбирать только пять самоуправляющихся городов.

Местные выборы 2017 года пройдут на фоне внесенных в Кодекс самоуправления существенных изменений. Парламент Грузии сперва принятым 15 июня постановлением, а потом, в соответствии с внесенными 30 июня в Кодекс самоуправления изменениями, лишил статуса самоуправляющегося города семь городов – Телави, Мцхета, Гори, Ахалцихе, Амбролаури, Озургети и Зугдиди и объединил их с самоуправляющимися общинами с теми же названиями. В результате, в октябре 2017 года право на выбор своего мэра и сакребуло осталось только у пяти городов – Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми. Эти изменения были утверждены несмотря на вето со стороны президента о острые протесты со стороны гражданского общества.

Избирательная активность и представление кандидатов в регионах:

Оппозиционные партии – Единое национальное движение и Европейская Грузия в течение всего лета активно проводили встречи с гражданами в регионах страны и представляли им кандидатов в мэры и мажоритарные депутаты местных сакребуло.

Правящая партия Грузинская мечта, в свою очередь, приступила к представлению кандидатов к местным выборам с сентября. Премьер-министр Георгий Квирикашвили 1 сентября назвал кандидатов в мажоритарные депутаты Сакребуло Тбилиси. В течение последующих дней Грузинская мечта также представила кандидатов в мэры в Имерети, а также в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

Представление партийных списков в Тбилиси: для участия в пропорциональных выборах в сакребуло, сроки подачи партийных списков в ЦИК истекают 21 сентября. До этого времени презентацию партийных списков в Тбилиси провели Европейская Грузия и Республиканская партия.

Нарушения в избирательный период: Национальное движение создает Штаб против фальсификации, Ассоциация молодых юристов публикует доклад и говорит о действиях против оппозиционных кандидатов, а ЦИК сообщает об угрозе в отношении члена Избирательной администрации.

Единое национальное движение 4 августа создало Штаб против фальсификации выборов, целью которого будет изучение нарушений и фактов насилия в избирательный период.

В конце августа Ассоциация молодых юристов Грузии опубликовала доклад, согласно которому, в период с 1 июня по 1 августа были выявлены несколько фактов физического сведения счетов, создания препятствий в агитации, о давлении и освобождения со службы предположительно по политическому признаку. «Факты насилия и физического сведения счетов были зафиксированы в отношении представителей объединения Единое национальное движение», - говорится в докладе. АМЮГ также акцентирует внимание и на увеличение бюджета местного самоуправления в различных регионах.

Информацию о нарушении распространила и Центральная избирательная комиссия. 2 сентября ЦИК заявил об угрозе в отношении председателя Ахалкалакской окружной избирательной комиссии.

4 сентября – 11 сентября

Борьба за должность мэра Тбилиси: Количество кандидатов в мэры Тбилиси возрастает до восьми. Четыре объединившиеся оппозиционные партии «Новая Грузия», «Европейские демократы Грузии», политическое объединение «Гражданский альянс за свободу» и общественное движение «Новое единство за Грузию» в качестве кандидата в мэры выдвинули Георгия Вашадзе.

Кандидаты в члены Сакребуло Тбилиси: Движение за строительство представило кандидатов в мажоритарные депутаты Сакребуло Тбилиси в Глданском и Чугуретском районах.

Избирательные программы и видения кандидатов: кандидат в мэры Тбилиси от Грузинской мечты Каха Каладзе, слоганом кампании которого является «Город, полный жизни», 4 сентября провел презентацию предвыборной программы. В своей программе Каха Каладзе выделил семь основных направлений, в том числе, политика урбанического развития; транспортная политика; экологическая политика; экономическая политика; политика по направлению образования, культуры, спорта и молодежи; социальная политика и политика управления.



Избирательные активности и представление кандидатов в регионах:

Грузинская мечта продолжила выдвижение кандидатов в регионах. На прошлой неделе премьер-министр Георгий Квирикашвили представил кандидатов в мэры в регионах Кахети и Гуриа. Неправительственные организации, объединенные в рабочую группу по вопросам политического участия женщин выразили обеспокоенность, что в числе 61 кандидата в мэры от правящей партии есть только одна женщина.

Единое национальное движение в качестве кандидата в мэры Кутаиси представило кандидатуру бывшего министра иностранных дел Григола Вашадзе. Кандидаты в мэры были представлены партией также и в шести муниципалитетах в Аджарии.

На прошлой неделе стало известно, что Европейская Грузия представила кандидатов в мэры в Адигенском, Аспиндзском, Боржомском и Каспском муниципалитетах.

Партии и избирательные блоки: Единое национальное движение к местным выборам 2017 года сформировало блок, в который вошли Христианско-консервативная партия и Национально-демократическая партия.



Нарушения в избирательный период: ISFED говорит о кампании дезинформации в отношении оппозиционных кандидатов в мэры Тбилиси.

Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) 8 сентября опубликовало доклад по мониторингу избирательной среды. Организация отмечает, что избирательная кампания, в основном, проходила в мирной среде, однако, в период с 24 июля по 5 сентября были зафиксированы несколько фактов физического сведения счетов, давления-угрозы, освобождения со службы предположительно по политическому признаку, создания препятствий наблюдателям.

ISFED акцентирует внимание на кампании дезинформации в социальных сетях в отношении оппозиционных кандидатов в мэры Тбилиси – Элене Хоштария, Заала Удумашвили и Алеко Элисашвили. ISFED высказывает подозрение, что кампания дезинформации финансируется незаконными пожертвованиями.

Деятельность Избирательной администрации: завершилось укомплектование участковых комиссий, продолжается процесс уточнения списков избирателей.