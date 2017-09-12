Глава МИД Грузии встретился с президентом и министром ИД Армении в Ереване



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и президент Армении Серж Саргсян, 11 сентября, 2017. Фото: Администрация президента Армении



Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в рамках своего однодневного рабочего визита в Ереване 11 сентября встретился со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном и президентом Армении Сержем Саргсяном.



МИД Грузии сообщил после встречи Джанелидзе и Налбандяна, что министры обсудили актуальные вопросы двустороннего и регионального сотрудничества. «Особое внимание было уделено перспективам торгово-экономического сотрудничества, в том числе, в сфере транспорта, энергетики, культуры, туризма и других сферах», - говорится в сообщении МИД Грузии.



По информации МИД Армении, стороны также обсудили шаги, которые ставят своей целью урегулирование проблем этнических армян, проживающих в Грузии.



По информации администрации президента Армении, кроме двусторонних отношений, министр Джанелидзе и президент Саргсян обсудили и вопрос грузино-армянского сотрудничества в международных и многосторонних форматах.



На встрече в Ереване министр Джанелидзе поблагодарил Армению за оказанную Грузии помощь во время ликвидации масштабного лесного пожара в Боржоми в конце августа.



По информации Службы статистики Грузии, Армения является одним из ведущих торговых партнеров Грузии. Торговый оборот Грузии с Арменией в 2016 году составил 367,6 млн долларов США. Размеры экспорта составили 150,8 млн долларов США (в 2015 г – 180,1 млн долларов США), а объем импорта составил 216,8 млн долларов США (в 2015 г – 175 млн долларов США).