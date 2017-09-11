Саакашвили перешел в Украину с помощью сторонников

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили 10 сентября, в сопровождении сотен сторонников, перешел через границу в Украину из Польши без разрешения украинских властей.



Саакашвили, которого в июле этого года лишили гражданства Украины, объявил на прошлой неделе, что он вернется в Украину через Польшу в воскресенье, чтобы вернуть свое гражданство и «возглавить (политическое) движение и довести работу до конца».



Бывший президент Грузии планировал войти в страну в полдень через пропускной пункт Корчова-Краковец, где его сторонники собирались с раннего утра в воскресенье на украинской стороне границы на фоне увеличения присутствия полиции в этом районе. Но план был изменен в пользу пограничного перехода Медыка-Шегини, в 35 километрах от первоначального маршрута Саакашвили, куда он отправился из юго-восточного польского города Пшемысль.



Саакашвили заявил грузинскому телеканалу «Рустави-2», что изменения в его планах были вызваны из соображений безопасности, отметив, что на КПП Краковец были мобилизованы «сотни титушек», чтобы сорвать его въезд в Украину.



В Пшемысле к Саакашвили присоединился депутат Европарламента Яцек Сарыуш-Вольскийи и несколько украинских политиков, в том числе бывший премьер-министр Украины и нынешний лидер оппозиции Юлия Тимошенко. Сарыуш-Вольский сказал журналистам, что он хочет поддержать Саакашвили «в трудные времена» и что бывший президент имеет право «подвергать сомнению незаконное решение о лишении его гражданства Украины», а также пересечь границу.



Михаил Саакашвили доехал до КПП Медыка-Шегини на автобусе после неудачной попытки добраться до другой стороны поездом, так как поезд был задержан в течение часа на вокзале в Пшемысле, предположительно, по просьбе украинских официальных лиц. Однако Министерство внутренних дел Украины отвергло эти предположения, заявив, что «ничего общего не имеет» с расписанием поездов.



С польской стороны Саакашвили пропустили на границу, но на украинской стороне КПП ег в камуфляже, где Саакашвили остановили на определенное время, однако с помощью сторонников, которые прибежали к кордону пограничников с украинской стороны, Саакашвили смог перейти на другую сторону границы. Окруженный толпой сторонников, которые скандировали «Миша, Миша» и «Слава Украине», Саакашвили перешел на другую сторону границы, откуда бывший президент Грузии отправился во Львов, где он выступил с обращением к своим сторонникам.



Власти Украины заявили, что бывший президент вошел в страну незаконно, а 16 пограничников и полицейских получили увечья во время стычек с сторонниками Саакашвили.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что начато расследование по делу «незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины», что карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет в соответствии с Уголовным кодексом Украины.



Министр также отметил, что Михаил Саакашвили «и все, кто незаконно пересекли границу, должны либо прибыть в пункт пропуска «Шегини» и пройти процедуру оформления, или прибыть в подразделение Миграционной службы». «Всем участникам «прорыва», в том числе и народным депутатам, надо прийти в полицию, чтобы дать показания»,, - добавил Аваков.



Президент Украины Петр Порошенко также сделал комментарий на эту тему и сказал, что «этот инцидент не требует никаких политических комментариев». «Мы должны комментировать и будем комментировать исключительно в правовом поле», - заявил президент Украины 11 сентября.



«Мне все равно, кто нарушает государственную границу – то ли боевики на востоке, то ли политиканы на западе. Должна быть абсолютно четкая правовая и юридическая ответственность», - заявил он.



«Я надеюсь, что этот господин в положенное время будет так же и с таким же рвением пробиваться в Грузию», - добавил президент Украины.



Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины 26 июля, спустя примерно три года после того, как Саакашвили отказался от гражданства Грузии, чтобы занять пост губернатора Одессы.



С должности губернатора Саакашвили ушел в отставку в ноябре 2016 года после того, как у него осложнились отношения с Порошенко; Он стал лидером оппозиции и в начале 2017 года создал свою политическую партию «Движение новых сил».



Экс-президент разыскивается властями Грузии по ряду обвинений, которые он отвергает и называет «политически мотивированными».