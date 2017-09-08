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Последнее обновление: 20:07 - 8 Сен.'17
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Министры МД ВП и ЕС собрались в Таллинне
Civil Georgia, Tbilisi / 8 Сен.'17 / 20:07

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 8 сентября в Таллинне принял участие в совместной рабочей встрече министров иностранных дел государств членов Евросоюза и шести стран Восточного партнерства.

На неофициальной встрече, которая прошла после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, и в которой также участвовал еврокомиссар по вопросам соседской политики и расширения Йоханнес Хан, обсуждался ряд практических вопросов, в том числе улучшение устойчивости в восточном соседстве путем сотрудничества между ЕС и Восточным партнерством.

Встреча прошла примерно за 2,5 месяца до Пятого Саммита Восточного партнерства, запланированного на 24 ноября в Брюсселе. На саммите соберутся главы государств и правительств стран членов ЕС и Восточного партнерства, где обсудят результаты, достигнутые после последнего Рижского саммита ВП и перспективы инициативы на будущее.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил 8 сентября, что рабочая встреча позволит странам Восточного партнерства «на открытом, неформальном диалоге обсудить» шаги на будущее.

«Сегодня уже реальность, что в рамках Восточного партнерства у нас есть различные скорости развития и интеграции. Соответственно, единство ассоциированных стран, общая позиция являются важными, так нас связывают общий интерес. Это еще большая, глубокая интеграция с ЕС», - заявил министр.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, который был хозяйном Министериала от имени эстонского председательства ЕС, 8 сентября в комментарии для СМИ выразил надежду, что Саммит Восточного партнерства «достигнет существенного прогресса с точки зрения реализации Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и Соглашения об ассоциации с тремя из шести стран Восточного партнерства. «Мы также надеемся принять декларацию, которая четко определит оставшийся впереди путь с точки зрения тех инструментов, которыми обладает ЕС для углубления сотрудничества с партнерами», - отметил он.

Свен Миксер говорил о Восточном партнерстве и будущем саммите и 6 сентября. По информации веб-страницы Euobserver, Миксер заявил, что в случае правильного использования инициатива может стать средством «для политической стабильности и положительного заряда в нашем восточном соседстве». По его словам, он обеспечит, чтобы во время председательства Эстонии восточное партнерство вновь оставалось важным вопросом в политической повестке дня ЕС.

В рамках визита в Эстонию Джанелидзе провел несколько двусторонних встреч со своими коллегами из ЕС, в том числе, из Австрии, Хорватии и Ирландии. Он также провел трехстороннюю встречу с министрами иностранных дел из Молдовы и Украины.

Восточное партнерство было сформировано с целью содействия политической ассоциации и экономической интеграции между ЕС и шести стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).

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