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Продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров в Хуло, Телави и Тушети
Civil Georgia, Tbilisi / 8 Сен.'17 / 15:40

Вспыхнувший несколько дней незед лесной пожар в Хулойском муниципалитете, в лесу Шавнабада, локализован и ведутся ликвидационные работы. Об этом 8 сентября сообщила Администрация правительства автономной республики Аджария.

До конца дня планируется полная ликвидация пожара. С этой целью в работах участвуют до 500 пожарных-спасателей и сотрудников Департамента по особым поручениям МВД. В работах также участвует тяжелая техника.

По информации правительства Аджарии, в беспрерывном режиме ведется работа над строительством дорог и обработке почвы. С утра работают два вертолета.

По информации МВД Грузии, очаги пожара в лесу, прилегающему к селу Артана в Телавском муниципалитете, локализованы, но полностью потушить пожар вчера не удалось из-за сильного ветра. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.

«Пожарники-спасатели и сотрудники Департамента по особым поручениям с беспрерывном режиме продолжают работу по ликвидации пожара», - говорится в сообщении МВД.

Обработка отдельных очагов пожара продолжается также и в Тушети, в лесу около села Хахабо.

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О Сивил Джорджия
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