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На должность главного аудитора председатель Парламента представил кандидатуру И. Меквабишвили
Civil Georgia, Tbilisi / 8 Сен.'17 / 14:27

На должность руководителя Службы государственного аудита председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 8 сентября представил кандидатуру Ираклия Мевабишвили, который был представителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Грузии.

До представления кандидатуры Ираклий Кобахидзе провел встречу с Ираклием Меквабишвили, на которой, по сообщению пресс-службы Парламента, они обсудили деятельность и функции Службы аудита, а также отношения с Парламентом.

В случае, если Парламент объявит Ираклию Меквабишвили доверие, он будет назначен на должность начальника Службы государственного аудита на пятилетний срок. Обсуждение вопроса в Парламенте планируется на заседании 20 сентября.

Если Парламент объявит доверие, Ираклий Меквабишвили сменит на этом посту Лашу Тордия, который возглавлял службу с 2012 года и сроки его полномочий истекли летом этого года.

Избрание главы Службы аудита и его полномочия определены в Конституции Грузии. Согласно статье 97 Конституции, Службы аудита является независимым органом, который осуществляет аудит в различных государственных ведомствах, а также занимается мониторингом финансовой деятельности политических объединений граждан.

В соответствии с Конституцией, начальника Службы государственного аудита избирает Парламент на пятилетний срок, на основании представления со стороны председателя Парламента.
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О Сивил Джорджия
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