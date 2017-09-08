На должность главного аудитора председатель Парламента представил кандидатуру И. Меквабишвили

На должность руководителя Службы государственного аудита председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 8 сентября представил кандидатуру Ираклия Мевабишвили, который был представителем Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Грузии.



До представления кандидатуры Ираклий Кобахидзе провел встречу с Ираклием Меквабишвили, на которой, по сообщению пресс-службы Парламента, они обсудили деятельность и функции Службы аудита, а также отношения с Парламентом.



В случае, если Парламент объявит Ираклию Меквабишвили доверие, он будет назначен на должность начальника Службы государственного аудита на пятилетний срок. Обсуждение вопроса в Парламенте планируется на заседании 20 сентября.



Если Парламент объявит доверие, Ираклий Меквабишвили сменит на этом посту Лашу Тордия, который возглавлял службу с 2012 года и сроки его полномочий истекли летом этого года.



Избрание главы Службы аудита и его полномочия определены в Конституции Грузии. Согласно статье 97 Конституции, Службы аудита является независимым органом, который осуществляет аудит в различных государственных ведомствах, а также занимается мониторингом финансовой деятельности политических объединений граждан.



В соответствии с Конституцией, начальника Службы государственного аудита избирает Парламент на пятилетний срок, на основании представления со стороны председателя Парламента.