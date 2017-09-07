Лери незначительно укрепился в отношении к доллару США и евро

Грузинская национальная валюта лари незначительно укрепилась в отношении к евро 7 сентября после того, как за день до этого упал до рекордного показателя – до 2,9662.



Сегодня официальный обменный курс лари к евро составил 2,9579.



Лари также укрепился и в отношении к доллару США и составил 2,4802. За день до этого обменный курс лари к доллару США составлял 2.4926.



Лари начал обесцениваться в ноябре 2014 года и 22 декабря 2016 года упал до рекордного показателя на уровне 2,7846 в отношении к доллару США. На протяжении почти всего января 2017 года лари продолжал обесцениваться, а с февраля началась тенденция укрепления.



Лари оставался сравнительно стабильным в течение почти пяти месяцев до сентября и его обменный курс колебался в пределах 2,39-2,44, что является обесцениванием на 40% по сравнению с ноябрем 2014 г., когда лари начал обесцениваться. Но с сентября этого года национальная валюта вновь начала обесцениваться.