В Афганистане ранены трое грузинских военнослужащих Civil Georgia, Tbilisi / 7 Сен.'17 / 12:44



В результате нападения террориста самоубийцы на Баграмской авиационной базе в Афганистане ранения получили трое грузинских военнослужащих 23-го легкого пехотного батальона, проходящих службу в Миссии твердой поддержки под эгидой НАТО, - сообщает Министерство обороны Грузии.



«Состояние здоровья старшего лейтенанта Ивери Тамазочива Буадзе остается тяжелым. К этому времени ему проводится операция. Во время террористического акта легкие ранения получили сержант Георгий Цикаришвили и рядовой первого класса Ираклий Кучухидзе. Их состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении Министерства обороны Грузии от 6 сентября.



Министерство также отмечает, что пострадавшие миротворцы проходят интенсивное лечение в военном госпитале на Баграмской авиабазе.



Примерно за месяц до этого инцидента, в результате нападения в ходе патрулирования на прилегающей в авиабазе в Баграме территории погиб младший сержант Мдинари Бебиашвили, в результате чего количество жертв грузинского контингента в Афганистане возросло до 32-х.



С 870 военнослужащими Грузия является четвертым крупнейшим контрибьютором в Миссии твердой поддержки НАТО в Афганистане. Грузинские военные расквартированы на военной базе в Кабуле, а также на Баграмской авиабазе и немецкой военной базе Мармал вблизи с городом Мазари-Шариф. Их обязанности сфокусированы на безопасности и действия быстрого реагирования.



Грузия была крупнейшим контрибьютором среди стран, не являющихся членами НАТО, в миссии ISAF, которая завершилась в 2014 году. Tweet На эту же тему В Афганистане погиб грузинский солдат