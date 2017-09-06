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Встреча министров ИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку
Civil Georgia, Tbilisi / 6 Сен.'17 / 18:31


Министры иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции, 6 сентября, 2017. Фото: МИД Азербайджана

Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции – Эльмар Мамедъяров, Михаил Джанелидзе и Мевлют Чавушоглу 6 сентября собрались в Баку, где прошла шестая встреча в трехстороннем формате, основа которого была заложена в 2012 году.

Главы внешнеполитических ведомств трех стран на Министериале наряду с другими вопросами обсудили экономические и торговые отношения на региональном и трехстороннем уровне.

В опубликованном после встречи совместном заявлении министры иностранных дел подчеркнули значение «скорейшего задействования» железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Стороны также акцентировал внимание на партнерстве в сфере энергетики и «в очередной раз выразили полную политическую поддержку Транс-Анатолийскому газопроводу, другим важным компонентам Южного газового коридора, а также тем энергетическим проектам, которые ставят своей целью транспортировку газа с Каспийского моря по направлению Европы».

Они также акцентировали внимание на трехстороннем сотрудничестве вдоль маршрута шелкового пути, чтобы «»восстановить и сохранить дорогу и подчеркнули значение дальнейшего расширения сотрудничества в сферах транспорта, торговли, культуры и туризма, а также с точки зрения контактов между народами вдоль маршрута Шелкового пути».

В рамках визита министра в Азербайджан министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе также провел встречи с глазу на глаз с Эльмаром Мамедъяровым и Мевлютом Чавушоглу, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Министры иностранных дел договорились, что очередную трехстороннюю встречу проведут в Турции.
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О Сивил Джорджия
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