Встреча министров ИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку





Министры иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции, 6 сентября, 2017. Фото: МИД Азербайджана



Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции – Эльмар Мамедъяров, Михаил Джанелидзе и Мевлют Чавушоглу 6 сентября собрались в Баку, где прошла шестая встреча в трехстороннем формате, основа которого была заложена в 2012 году.



Главы внешнеполитических ведомств трех стран на Министериале наряду с другими вопросами обсудили экономические и торговые отношения на региональном и трехстороннем уровне.



В опубликованном после встречи совместном заявлении министры иностранных дел подчеркнули значение «скорейшего задействования» железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. #BakuStatement on the outcomes of #6thTrilateralMeeting of FM’s of #Azerbaijan, #Georgia & #Turkey https://t.co/3Lqa67S8qE pic.twitter.com/9hNFJw1uZT — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) September 6, 2017 Стороны также акцентировал внимание на партнерстве в сфере энергетики и «в очередной раз выразили полную политическую поддержку Транс-Анатолийскому газопроводу, другим важным компонентам Южного газового коридора, а также тем энергетическим проектам, которые ставят своей целью транспортировку газа с Каспийского моря по направлению Европы».



Они также акцентировали внимание на трехстороннем сотрудничестве вдоль маршрута шелкового пути, чтобы «»восстановить и сохранить дорогу и подчеркнули значение дальнейшего расширения сотрудничества в сферах транспорта, торговли, культуры и туризма, а также с точки зрения контактов между народами вдоль маршрута Шелкового пути».



В рамках визита министра в Азербайджан министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе также провел встречи с глазу на глаз с Эльмаром Мамедъяровым и Мевлютом Чавушоглу, а также с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Министры иностранных дел договорились, что очередную трехстороннюю встречу проведут в Турции. Tweet