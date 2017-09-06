НБГ оставил ставку рефинансирования на уровне 7%

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 6 сентября принял решение оставить ставку рефинансирования в неизменном виде, на уровне 7%.



По информации НБГ, «динамика показателя инфляции соответствует существующим прогнозам. В августе годовая инфляция сократилась и составила 5,7%. По существующему прогнозу, до конца года инфляция сохранится на уровне выше целевого показателя и в начале будущего года, с истечением временных факторов, приблизится к трехпроцентному показателю».



НБГ также заявил, что инфляционные ожидания стабильны и «в случае отсутствия дополнительных шоков, в среднесрочный период учетная ставка НБГ поэтапно сократиться и приблизится к нейтральному уровню».



«Внешние потребности характеризуются вновь положительными тенденциями. С высокими темпами растут, как экспорт товаров, так и доходы от туризма. Увеличиваются показатели денежных переводов», - говорится в заявлении НБГ.



«В то же время, умеренно растут размеры импорта», - заявляет НБГ, - «По предварительным оценкам, в течение семи месяцев текущего года рост экономики составил 4,4%. Экономическая активность вновь ниже потенциального уровня и, соответственно, не создает риски давления на инфляцию со стороны потребности».



НБГ также затронул процесс ларизации и отметил, что в течение текущего года увеличение размеров кредитов обусловлен кредитами в лари. «В течение последних месяцев увеличиваются и депозиты, привлеченные в лари», - продолжил банк и добавил, что «рост ларизации сокращает влияние валютных колебаний на распоряжаемые доходы и содействует обеспечению макроэкономической стабильности в среднесрочный период».



«НБГ и в будущем будет наблюдать за текущими экономическими процессами и финансовыми рынками, и использует имеющиеся у него ра руках средства для обеспечения стабильности цен», - говорится в заявлении НБГ.



Ужесточение монетарной политики НБГ начал с февраля 2015 года и ставку рефинансирования увеличивал поэтапно с 4% в начала 2015 года до 8% к концу года. В течение первых трех месяцев 2016 года ставка рефинансирования оставалась неизменной на уровне 8%, а с апреля началось ее поэтапное увеличение, с сентября до января 2017 года оставалась неизменной на уровне 6,5%. 25 января НБГ увеличил ставку рефинансирования до 6,75%, а 2 мая – до 7%. На прошедших 14 июня и 26 июля заседании НБГ оставил свою учетную ставку неизменной.



Очередное заседание Комитета монетарной политики НБГ пройдет 25 октября 2017 года.