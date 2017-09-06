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НПО призывают Грузинскую мечту дождаться заключения Венецианской комиссии по Конституции
Civil Georgia, Tbilisi / 6 Сен.'17 / 16:16

Одиннадцать неправительственных организаций, в том числе, Международное общество за справедливые выборы и демократию и Ассоциация молодых юристов Грузии, 6 сентября опубликовали совместное заявление, в котором призвали правящую Грузинскую мечту дождаться окончательного заключения Венецианской комиссии, которое будет опубликовано в октябре и только после этого принять Конституцию.

За четыре дня до опубликования письма НПО председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио опубликовал заявление по этому вопросу, в котором отметил, что Венецианская комиссия готова опубликовать новое заключение по проекту Конституции Грузии и призвал Парламент страны, «до утверждения измененного проекта Конституции, внести в него изменения с учетом мнения комиссии и результатов диалога с грузинскими партиями».

«Обращаемся к парламентскому большинству, обязательно учесть призывы Венецианской комиссии и дождаться опубликования окончательной оценки этого ведомства. В противном случае, международная репутация Грузии может пострадать в существенной мере», - говорится в совместном письме, - «невыполнение обещания и введения партнеров в заблуждение, естественно, негативно будет воспринято и нами».

«Кроме этого, еще раз отмечаем, что сохранение существующей избирательной системы к следующим выборам не служит целям демократического развития страны и формированию здоровой политической среды, которая необходима для существования многопартийного Парламента с высокой легитимацией», - заявляют НПО.

По их же заявлению, «отсутствие минимального политического компромисса и такое единоличное решение ставит под угрозу перспективы стабильного развития страны. Конституция является документом народного согласия и необходимо,чтобы его содержание разделяли широкие слои общества».

Вице-спикер Парламента Тамара Чугошвили 6 сентября также сделала комментарий по данному вопросу и отметила, что Венецианской комиссии известно, что правящая партия пк концу сентября планирует провести голосование по проекту Конституции.

«У нас есть такое соглашение, что Венецианская комиссия получила тест поправок, принятых во втором слушании и до третьего слушания мы получим предварительную версию заключения от Венецианской комиссии. Эта версия станет публичной и прежде чем этот документ будет обсуждаться на пленарной сессии Парламента Грузии в третьем слушании, мы проведем публичную дискуссию и обсуждение этого мнения», - заявила Чугошвили.

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