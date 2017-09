Маргвелашвили: Членство Грузии в ЕС «благоприятно» для России Civil Georgia, Tbilisi / 6 Сен.'17 / 15:13





Георгий Марвгелашвили вместе с президентами Македонии и польши, 5 сентября, 2017 г. Фото: Администрация президента Грузии



Членство Грузии в Евросоюзе «будет только благоприятным для России», - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили во время выступления на Экономическим форему в польском городе Крыница-Здруй.



Выступая на панельном обсуждении «Неоконченная интеграция и стремления европейских стран» вместе с президентами Польши и Македонии Анджеем Дуда и Георге Ивановым, президент Георгий Маргвелашвили говорил о европейских стремлениях Грузии и отношениях страны с Российской Федерацией.



На вопрос модератора, испытывает ли Грузия давление со стороны Москвы из-за своих европейских устремлений, президент Маргвелашвили заявил, что страна «строго была наказана путем оккупации ее двух регионов, «тем фактом, что 15% нашего населения являются вынужденно перемещенными лицами» за то решение, которое страна приняла в пользу «свободного выбора» во внешних отношениях.



Маргвелашвили опроверг мнение, что «напряженность между Грузией и Россией» началось в 2008 году, когда «Россия с использованием своей армии осуществила оккупацию территорий Грузии», а также «тенденцию, связать это с интеграцией Грузии в НАТО». По его словам, Москва ведет против Грузии гибридную войну после того, как страна в начале 1990-х гг. восстановила свою независимость.



«Реальность в том, что с помощью гибридной войны, то, что сегодня вы видите в Украине, она делает это с начала 90-х гг после того, как Грузия отделилась от Советского Союза и заявила, что возвращает себе идентичность европейского государства», - заявил он.



Президент Маргвелашвили говорил также о российско-грузинских отношениях и отметил, что Российская Федерация должна пересмотреть «парадигму зон привилегированных интересов» и вернуться к «рациональной дискуссии» с Грузией.



«Если взглянем на российско-грузинские отношения с рациональной, стабильной призмы и здравого смысла, тогда можем сказать, что членство Грузии в Евросоюзе будет только благоприятным для России, так как в этом случае Грузия будет более стабильной и экономически сильной. Это также может подразумевать большего партнерства с Россией по экономическим и другим вопросам», - заявил Маргвелашвили.



Президент также отметил, что целью европейских стран также должно быть то, чтобы «привести Россию к рациональному диалогу, где мы увидим не мифы, эмоции, чувства и ностальгию, а реальный выход для наших народов и их лучшего будущего».



«В конечном итоге, мы должны прийти к более цивилизованным формам отношений, где будем говорить не со взгляда наказания, или ностальгии, а с той точки зрения, какой выход будет наилучшим для граждан Грузии, для граждан России, для граждан Украины», - добавил он. "Georgia’s #European integration is a historical objective of the Georgian society" - #EconomicForum #Krynica pic.twitter.com/NSmhRBDVjT — President Of Georgia (@MargvelashviliG) September 5, 2017 Президент Польши Анджей Дуда, который также выступил на панельном обсуждении, отметил, что Польша всегда была страной, которая «поддерживает европейские стремления тех государств, которые не являются членами ЕС, но стремятся к объединению в него».



Старший помощник президента Польши Кшиштоф Щерский заявил 4 сентября, что на форуме президент Польши подчеркнет поддержку его страны в отношении дальнейшего расширения ЕС.



Он выразил надежду, что панельное обсуждение трех президентом и в целом, форум «подчеркнут поддержку Польши к дальнейшему расширению ЕС».



В рамках экономического форума президент Маргвелашвили провел встречу с глазу на глаз с президентом Анджеем Дуда, на которой они обсудили отношения между двумя странами и говорили о поддержке Варшавы в отношении интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Tweet На эту же тему М. Джанелидзе: «Окончательной целью» Грузии является членство ЕС