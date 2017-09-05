Десять оппозиционных партия обращаются с письмом к председателю Венецианской комиссии

Десять оппозиционных партий направили письмо председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио, в котором «ответственность за недостижение консенсуса» в между правящей командой и оппозицией в процессе конституционной реформы возлагают на власть «Грузинской мечты».



В письме партии благодарят Венецианскую комиссию за оказанную в процессе конституционной реформы помощь.



«Стало очевидно, что настолько велико желание властей сохранить мажоритарно-пропорциональную систему, узаконить несправедливое распределение, т.н. «нераспределенных мандатов» в свою пользу и упразднить правила прямых выборов президента, что ради этого они не стесняются единоличного принятия Конституции, без всяческого согласия с другими политическими силами и гражданским обществом», - говорится в совместном письме оппозиционных партий.



Запланированная на 6 сентября в Страсбурге встреча между правящей командой и оппозицией в связи с конституционной реформой, которая должна была состояться при посредничестве Венецианской комиссии, была отменена после того, как Грузинская мечта прекратила консультации с оппозиционными партиями и диалог по конституционной реформе назвала «лишенным смысла».



Председатель Венецианской комиссии 2 сентября по этому вопросу опубликовал заявление, в котором ответственность «за продолжение диалога» возложил на «грузинские партии», а Парламент страны призвал «до утверждения измененного проекта Конституции внести в него изменения с учетом мнения комиссии и результатов диалога между грузинскими партиями».



Сегодня же в связи с принятием конституционных поправок в третьем слушании заявление сделал председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который отметил, что «это историческое решение, которое должен принять Парламент 9-го созыва на осенней сессии».



Осенняя сессия Парламента Грузии начнет работу 6 сентября.