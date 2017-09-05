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Тбилиси повторно обращается к Украине с просьбой экстрадиции Саакашвили
Civil Georgia, Tbilisi / 5 Сен.'17 / 20:47

Тбилиси в очередной раз направил Киеву запрос о задержании и экстрадиции бывшего экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Украины михаила Саакашвили, - об этом 5 сентября заявила Главная прокуратура Грузии.

Копия запроса 1 сентября была направлена Генеральной прокуратуре Украины. Запрос также был направлен Министерству юстиции Украины, которая, по заявлению Прокуратуры Грузии, вопрос экстрадиции рассмотрит в том случае, если уголовное дело разыскиваемого лица находится в стадии судебного рассмотрения.

По разъяснению Прокуратуры Грузии, уголовное дело против Саакашвили возбуждено по четырем делам:

  • По статье 332 УКГ, которая подразумевает злонамеренное использование власти в связи с нашумевшим делом убийства Сандро Гиргвлиани в 2006 году;
  • По статье 33 УКГ, которая подразумевает превышение служебных полномочий; Дело касается массового разгона митингующих в 7 ноября 2007 года и вторжение в телекомпанию «Имеди» и ее «захват»;
  • По статье 333 УКГ, которая подразумевает превышение служебных полномочий путем насилия; Дело касается нападения на оппозиционного депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, которого неизвестные лица в Тбилиси жестоко избили;
  • По статье 182 УКГ, которая касается растраты и согласно которому, Саакашвили использовал для личных своих целей, а также для своих близких, друзей и членов семьи средства, выделенные из государственного бюджета для Специальной службы государственной охраны.

Саакашвили отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы планирует вернуться в Украину 10 сентября из Польши, где вместе с ним также будут депутаты Европарламента, а также журналисты и его сторонники.
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О Сивил Джорджия
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