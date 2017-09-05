Суд присудил протоиерею Г. Мамаладзе лишение свободы на девять лет

Тбилисский городской суд признал виновным протоиерея Георгия Мамаладзе в попытке убийства секретаря-референта Патриарха Грузии Шорены Тетруашвили с мотивом мести, а также в противоправном приобретении и хранении оружия, и присудил ему лишение свободы на девять лет.



По решению судьи Бесика Бугианашвили, выдвинутое против протоиерея обвинение было переквалифицировано и попытка убийства в корыстных целях была заменена попыткой убийства с мотивом мести. По обвинению в противоправном приобретении/хранении оружия протоиерею Мамаладзе суд присудил лишение свободы на два года, но более крупное наказание поглотило низкий срок и окончательно Георгию Мамаладзе было присуждено девять лет тюремного заключения.



Сам Георгий Мамаладзе на сегодняшнем процессе не присутствовал и он не признает вину.



В заявлении Тбилисского городского суда говорится, что «оценив существующие в деле и исследованные на судебных заседаниях доказательства, суд переквалифицировал выдвинутое обвинение по подпункту «в» третьей части статьи 18-109 УКГ на статью 18-108 УКГ и посчитал установленным подготовку обвиняемым убийства с мотивом мести и противоправное приобретение/хранение им огнестрельного оружия и боеприпасов».



«Соответственно, обвиняемый Георгий Мамаладзе признан виновным по вышеуказанным статьям и окончательно, по совокупности преступлений и по принципу поглощения наказаний, в виде меры наказания было определено лишение свободы на 9 лет», - говорится в заявлении.



В связи с этим делом 5 сентября заявление распространила также Главная прокуратура, в котором детально расписаны установленные существующими в деле доказательствами обстоятельства.



По заявлению прокуратуры, в соответствии с доказательствами установлено, что протоиерей Георгий Мамаладзе, который был заместителем начальника Службы управления имуществом Патриархии Грузии, а также генеральным директором «Медицинского центра Патриархии Грузии им. Святых Иоакима и анны», «задумал убийство секретаря-референта Католикоса-Патриарха Грузии Шорены Тетруашвили с использованием сильнодействующего отравляющего вещества».



«Георгий Мамаладзе за короткий срок приобрел предназначенные для убийства Шорены Тетруашвили 0,8740 граммов порошка, содержащего отравляющее вещество «цианид натриа»», - говорится в заявлении прокуратуры.



После этого, по информации прокуратуры, Мамаладзе 10 февраля намеревался отправиться в Германию, где Католикос-Патриарх всея Грузии Илия второй находился на лечение и вместе с другими лицами его там сопровождала и Шорена Тетруашвили.



Правоохранители задержали Георгия Мамаладзе в Тбилисском аэропорту перед его отправлением в Германию.



По информации прокуратуры, при обыске багажа протоиерея, было изъято «тайно спрятанное, предназначенное для убийства отравляющее вещество «цианид натрия»».



Адвокаты протоиерея Георгия Мамаладзе не согласны с решением суда и после получения обоснованного вердикта судьи намереваются обжаловать его в вышестоящей инстанции, для чего установлен срок в один месяц. Они не исключают, что обсуждение дела может дойти до Европейского суда по правам человека».



«Нам придется отправиться в Страсбург и позорное решение получит в лицо суд (Грузии) и его руководство», - заявил после завершения судебного процесса адвокат Михаил Рамишвили.



Решение суда намеревается обжаловать в Апелляционном суде также и прокуратура.



Одна часть духовных лиц ГПЦ дала негативную оценку решению суда, в том числе и митрополит Чкондидский Петр, который со дня выдвижения обвинений протоиерею Георгию Мамаладзе говорил о его невиновности.



Патриархия Грузии пока не делала официальных заявлений. Краткий комментарий представителям СМИ дал заместитель председателя Отдела внешних отношений Патриархии, протоиерей Кахабер Гоготишвили, который заявил, что этим делом «наибольший ущерб причинен Патриархии». По его словам, вся Патриархия «молиться за отца Георгия (Мамаладзе)».



Протоиерей Кахабер Гоготишвили также назвал «несерьезными» критику решения суда со стороны некоторых духовных лиц и заявил, что «им наверно придется ответить перед Церковью по церковным законам, на основании чего делались с их стороны такие заявления».



В связи с этим делом на специальной пресс-конференции с заявлением выступил также и народный защитник Грузии Уча Нануашвили, который с момента задержания протоиерея Георгия Мамаладзе занимался мониторингом процесса и рассказал о целом ряде нарушений.



По словам Нануашвили, вынесенным сегодня судебным решением «правосудие не свершилось».



«Народный защитник в ближайшее время ознакомится с мотивационной частью вердикта, чтобы пролить свет, конкретно какие доказательства принял судья и какую информацию он посчитал решающей при принятии решения», - заявил Уча Нануашвили, который добавил, что продолжится мониторинг и в следующих инстанциях, и результаты мониторинга «в связи существующими в деле нарушениями» будут отражены в специальном докладе.



Решение Городского суда не одобряет также и Центр прав человека. В опубликованном сегодня центром заявлении говорится, что юрист Центра прав человека непосредственно участвовал в этом деле, который в течение всего этого процесса зафиксировал множество «нарушений».



«Центр прав человека считает, что по т.н. делу цианида был нарушен принцип равноправия и соперничества, высокопоставленные лица власти грубо нарушили в отношении Георгия Мамаладзе презумпцию невиновности... Нарушено право на справедливый суд, гарантированное Европейской конвенцией прав человека», - отмечается в заявлении.



Судебный процесс, который продолжался в течение почти пяти месяцев, был закрыт для общества.



Протоиерей Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском аэропорту 10 февраля, о чем обществу стало известно 13 февраля, когда главный прокурор Ираклий Шотадзе провел специальный брифинг, на котором заявил, что протоиерей Мамаладзе задержан на факте подготовки убийства «высокопоставленного духовного лица».



За этим заявлением прокуратуры 14 февраля последовало заявление премьер-министра Георгия Квирикашвили, в котором он поблагодарил правоохранительные структуры за «оперативную» работу», в результате которой «предотвращено преступление против нашей страны – вероломное нападение против Церкви».



Это заявление вызвало в обществе подозрения, что возможно планировалось убийство Патриарха Грузии, однако 16 февраля прокуратура разъяснила, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия второй не был мишенью предположительно планируемого убийства.