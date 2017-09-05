Европейская Грузия стала членом ЕНП

Движение за свободу – Европейская Грузия, у которой имеется крупнейшая оппозиционная фракция в Парламенте страны, сегодня стала членом Европейской народной партии со статусом наблюдателя.



Решение о принятии Европейской Грузии в члены ЕНП было принято на заседании Политической ассамблей ЕНП в Копенгагене.

Congratulations to @EuropeanGeorgia for being accepted today as EPP observer member party. We look forward to working together for ���� future pic.twitter.com/OXPabU6jGx — EPP (@EPP) September 5, 2017

С просьбой о принятии членом ЕНП в качестве наблюдателя Европейская Грузия обратилась к партии в январе 2017 года, чему предшествовал выход членов партии из состава Единого национального движения.



Согласно уставу ЕНП, Политическая ассамблея, по рекомендации председательства, присваивает статус члена наблюдателя партиям с аналогичной идеологией из государств членов ЕС, а также из тех государств, которые обратились к ЕС с просьбой принять в организацию и государств членов Совета Европы.



Европейская Грузия будет вторым членом наблюдателем из Грузии; Национальное движение получило такой же статус в сентябре 2008 года.