Саакашвили: Мое недопущение в Украину причинит им «большой ущерб» Civil Georgia, Tbilisi / 5 Сен.'17 / 13:03



Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили планирует вернуться в Украину 10 сентября из Польши, где вместе с ним также будут члены Европарламента, а также журналисты и его сторонники, - сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на слова Саакашвили.



Данное заявление экс-президент сделал в интервью «Рустави-2» после того, как в Копенгагене встретился с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем в рамках Политической ассамблеи ЕНП.



По словам Саакашвили, правительство Украины «делает все, чтобы я не перешел в Украину». «Границу укрепили, на границу привели бронетехнику, установили колючие ограждения. Это совершенно беспрецедентное событие, таких укреплений не было во время Советского Союза на границе СССР со странами Восточной Европы», - заявил он.



«Это показывает только одно, что они меня очень боятся», - заявил Саакашвили, - «Боятся потому, что я пользуюсь поддержкой в Украине; Боятся потому, что в самой крупной стране Европы у меня есть самый растущий рейтинг и поэтому со мной поступили так несправедливо».



В ответ на вопрос журналиста о том, что если его не впустят в страну, Саакашвили заявил, что им «сложно» будет сделать это и «это будет очень большим ущербом для них». «Поэтому, мы будем наблюдать за событиями. Сейчас мой план состоит только в одном – войти, вернуться, встать во главу этого движения до конца и довести дело до конца», - заявил Михаил Саакашвили.



«Если они могли экстрадировать, когда я был в Украине, тогда меня лишили бы гражданства и отправили бы куда-то; Они подождали, пока я уехал из страны и истерически не хотят впускать меня», - добавил экс-президент.



Саакашвили говорил также о политической обстановке в Украине и Грузии, и отметил, что он является лидером «самой быстро растущей политической партии» и что «ситуация в Грузии меняется очень быстро».



«Олигархи везде наши враги и олигархи сейчас пошатнулись. Этот момент нельзя выпускать из рук ни грузинской оппозиции, ни тому народу, кто меня поддерживает в Украине, нашим сторонникам в Грузии и Украине», - заявил он.



Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства 26 июля, спустя примерно три года после того, как Саакашвили отказался от гражданства Грузии, чтобы стать губернатором Одессы. Саакашвили разыскивается властями Грузии по различным обвинениям, которые он отвергает и называет политически мотивированными. Tweet На эту же тему Саакашвили о гражданстве, легальном статусе в США и августовской войне

Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины