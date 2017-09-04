Глава МИД Грузии встретился с президентом Беларуси



Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, 4 сентября, 2017. Фото: Администрация президента Беларуси

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе с официальными визитом посещает Беларусь, где он уже провел встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем и президентом Александром Лукашенко.



Министры иностранных дел двух стран обсудили ряд вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества, в том числе, вопрос реализации соглашения между лидерами двух стран, - сообщает МИД Республики Беларусь.



Президент Александр Лукашенко, который также принял Михаила Джанелидзе 4 сентября, подчеркнул, что «грузины - наши братья». «У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили. Мы очень нужны вам, вы очень нужны нам. Наши экономики не конкурируют друг с другом», - заявил Лукашенко.



Он также затронул участие белорусского самолета в работах по ликвидации лесного пожара в Грузии и отметил, что быстрое реагирование Минска на просьбу Тбилиси является четким примером, что Грузия всегда может рассчитывать на белорусов.



В рамках визита Джанелидзе и Макей подписали Программу сотрудничества между Министерствами иностранных дел Грузии и Беларуси за 2018-2019 гг. В Минске Джанелидзе также встретится с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михайлом Мясниковым и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.



По информации Службы статистики Грузии, торговый оборот Грузии с Беларусью в 2016 году составил 76,2 млн долларов США; Объем экспорта в Беларусь составил 18,3 млн долларов США (20,4 млн долларов США в 2015 г.), а размер импорта составил 57,9 млн долларов США (20,7 млн долларов США в 2015 г.).