О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 19:24 - 4 Сен.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Глава МИД Грузии встретился с президентом Беларуси
Civil Georgia, Tbilisi / 4 Сен.'17 / 18:42


Президент Беларуси Александр Лукашенко и министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, 4 сентября, 2017. Фото: Администрация президента Беларуси

 

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе с официальными визитом посещает Беларусь, где он уже провел встречу со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем и президентом Александром Лукашенко.

Министры иностранных дел двух стран обсудили ряд вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества, в том числе, вопрос реализации соглашения между лидерами двух стран, - сообщает МИД Республики Беларусь.

Президент Александр Лукашенко, который также принял Михаила Джанелидзе 4 сентября, подчеркнул, что «грузины - наши братья». «У нас практически нет вопросов, по которым мы бы спорили. Мы очень нужны вам, вы очень нужны нам. Наши экономики не конкурируют друг с другом», - заявил Лукашенко.

Он также затронул участие белорусского самолета в работах по ликвидации лесного пожара в Грузии и отметил, что быстрое реагирование Минска на просьбу Тбилиси является четким примером, что Грузия всегда может рассчитывать на белорусов.

В рамках визита Джанелидзе и Макей подписали Программу сотрудничества между Министерствами иностранных дел Грузии и Беларуси за 2018-2019 гг. В Минске Джанелидзе также встретится с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Михайлом Мясниковым и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

По информации Службы статистики Грузии, торговый оборот Грузии с Беларусью в 2016 году составил 76,2 млн долларов США; Объем экспорта в Беларусь составил 18,3 млн долларов США (20,4 млн долларов США в 2015 г.), а размер импорта составил 57,9 млн долларов США (20,7 млн долларов США в 2015 г.).
Последние новости
04 Сен.'17 19:24
В регионах Грузии продолжаются работы по ликвидации лесных пожаров
В тушении пожаров участвуют, как живая сила, так и авиация.
04 Сен.'17 18:42
Глава МИД Грузии встретился с президентом Беларуси
Михаил Джанелидзе посещает Беларусь с официальным визитом.
04 Сен.'17 16:46
Четыре оппозиционные партии кандидатом в мэры выдвинули Георгия Вашадзе
Вашадзе стал восьмым кандидатом, который будет бороться за кресло мэра Тбилиси на выборах 21 октября.
04 Сен.'17 15:07
В Грузии начались военные учения Agile Spirit 2017
Организованные Грузией и США учения завершатся 11 сентября.
02 Сен.'17 20:02
Заявление президента Венецианской комиссии по конституционной реформе в Грузии
Джанни Букиккио заявил, что комиссия готова в течение одного месяца представить заключение по проекту конституционных поправок.
02 Сен.'17 15:45
ГМ начала выдвигать кандидатов к местным выборам
Премьер-министр Квирикашвили представил мажоритарных кандидатов в члены Сакребуло Тбилиси.
01 Сен.'17 19:46
Абхазия и Цхинвальский регион в докладе Freedom House за 2017 г.
Freedom House публикует разъяснительный обзор о положении с точки зрения прав человека в оккупированных регионах Грузии.
01 Сен.'17 14:51
ГМ прекращает консультации с оппозицией по конституционным поправкам
Конституционные поправки правящая партия утвердит на осенней сессии, в третьем слушании, только с редакционными изменениями.
01 Сен.'17 12:38
М. Джанелидзе: «Окончательной целью» Грузии является членство ЕС
Глава МИД Грузии принял участие во встрече министров иностранных дел стран Вышеградской четверки и ВП в Будапеште.
31 Авг.'17 19:14
Пожар в лесу в Абастумани локализован
Премьер-министр говорит о «системных изменениях» и «инфраструктурном обновлении».

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
106