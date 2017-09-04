Четыре оппозиционные партии кандидатом в мэры выдвинули Георгия Вашадзе

Объединение непарламентских оппозиционных партий «Новое единство для Грузии» сегодня в качестве своего кандидата в мэры Тбилиси выдвинуло Георгия Вашадзе, который собравшемуся в саду Дедаена обществу представил свою программу развития столицы.



«Сегодня мы хотим предложить ту высшую цель, вокруг которой мы можем объединиться – Грузия среди сильных государств мира, а Тбилиси среди сильных городов. Вот это должно быть нашей целью», - заявил Вашадзе во время своего выступления.



Говоря о плане развития Тбилиси он назвал три основных компонента – безопасность и комфорт для каждого гражданина, образование и развитие, занятость и успех.



По его мнению, органы самоуправления полностью должны быть реорганизованы и должны быть упразднены гамгеоба, которые, по его словам, являются «бюрократическим пережитком», а Мэрия должна быть укомплектована только из 50 сотрудников, также должны быть созданы муниципальные дома юстиции, которые будут предоставлять услуги населению.



Четыре непарламентские оппозиционные партии – «Новая Грузия», «Европейские демократы Грузии», политическое объединение «Гражданский альянс за свободу» и общественное движение «Новое единство для Грузии» - в начале августа приняли решение об объединении усилий перед запланированными на конец октября 2017 г. местными выборами.



До этого представители этих партий призвали другие оппозиционные силы к объединению и выдвижению единого кандидата в мэры столицы, однако на эту их инициативу другие партии не откликнулись.



Георгий Вашадзе был членом Парламента от «Единого национального движения, а до того заместителем министра юстиции. В 2016 году он основан партию «Новая Грузия».



Георгий Вашадзе является восьмым кандидатом в мэры Тбилиси. Своих кандидатов к выборам мэра столицы уже представили: правящая партия «Грузинская мечта» - Каху Каладзе, Национальное движение – Заала Удумашвили, Европейская Грузия – Элене Хоштария, Движение за строительство – Тенгиза Шергелашвили, Альянс патриотов – Ирму Инашвили, две партии, Демократическое движение и Свободная Грузия представили единого кандидата Каху Кукава, и независимый кандидат – Александр Элисашвили.