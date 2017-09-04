В Грузии начались военные учения Agile Spirit 2017



Церемония открытия военных учений Agile Spirit 2017 на полигоне Орфоло, 3 сентября, 2017. Фото: Министерство обороны Грузии



На военном полигоне Орфоло, в Ахалцихе, 3 сентября прошла церемония открытия многонациональных военных учений Agile Spirit 2017, организаторами которых являются Грузия и США.



В учениях участвуют около 1500 военнослужащих, в том числе, 500 военных из корпуса американских морских пехотинцев из Сил США в Европе и Африке. В учениях также участвуют представители Азербайджана, Болгарии, Латвии, Румынии и Украины. Первоначально планировалось, что в учениях должны были участвовать и представители Армении, но, предположительно, после подтверждения участия в учениях Азербайджана армянская сторона уже не явилась на учения.



По информации Корпуса морских пехотинцев США, главной целью учений является улучшение совместимости между силами США, Грузией и региональных партнеров, а также углубление знаний каждой страны по тактике, технике и процедурам.



По сообщению Министерства обороны Грузии, учения Agile Spirit 2017 охватывают командно-штабную и полевую подготовку и сценарий основывается на операциях по обеспечению стабильности и наступлению/обороны.