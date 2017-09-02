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Последнее обновление: 20:02 - 2 Сен.'17
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Заявление президента Венецианской комиссии по конституционной реформе в Грузии
Civil Georgia, Tbilisi / 2 Сен.'17 / 20:02

Венецианская комиссия, консультативный орган Совета Европы по юридическим вопросам, готов опубликовать новое заключение по конституционным поправкам, принятым в Грузии. Об этом президент комиссии Джанни Букиккио заявил 1 сентября после того, как за день до этого правящая Грузинская мечта прекратила консультации с оппозиционными партиями и диалог по конституционной реформе назвала «лишенным смысла».

«Пересмотр Конституции является ключевой реформой, которая служит трансформации существующей политической системы в истинно парламентскую демократию», - заявил Букиккио и добавил, что «комиссия положительно оценила тот проект Конституции, который предусматривал переход полностью на пропорциональную систему выборов Парламента».

«Букиккио также отметил, что комиссия приветствовала активное сотрудничество с Парламентом Грузии и обещание властей, что не утвердили бы ни одну поправку, которая не заслужила бы положительной оценки со стороны Венецианской комиссии». Президент Венецианской комиссии также сказал, что «разочарован тем, что переход на пропорциональную систему отложен до 2024 года, а также срывом попыток достижения консенсуса по поводу конституционных поправок между грузинскими партиями».

Джанни Букиккио также затронул отмену консультаций, запланированных при посредничестве Венецианской комиссии и заявил, что «ответственность продолжения диалога, в первую очередь, возлагается, на грузинские партии и участие Венецианской комиссии в этом процессе не является обязательным» «Мы призываем все грузинские партии достичь широкого консенсуса по конституционным поправкам путем конструктивного диалога», - говорится в заявлении.

«От властей очень скоро ждем получения измененного варианта проекта Конституции (принятого во втором слушании), по которому свое заключение мы опубликуем через один месяц, на пленарном заседании (которое пройдет 6-7 октября в Венеции). Мы призываем Парламент Грузии, до утверждения измененного проекта Конституции внести в него изменения с учетом этого мнения комиссии и результатов диалога с грузинскими партиями», - добавил Джанни Букиккио.
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