ГМ начала выдвигать кандидатов к местным выборам

После выдвижения бывшего министра энергетики Кахи Каладзе в качестве кандидата в мэры города Тбилиси правящая Грузинская мечта начала также выдвигать других кандидатов к местным выборам, которые пройдут этой осенью.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили 1 сентября представил тех кандидатов, которые будут бороться за 25 мандатов, предназначенных для мажоритарных депутатов Сакребуло (муниципальное собрание) Тбилиси. Выдвижение кандидатов состоялось в Ботаническом саду Тбилиси.



В обращении к сторонникам правящей партии кандидат в мэры от ГМ Каха Каладзе говорил о значении «тесного и дееспособного сотрудничества» между Мэрией и Сакребуло и отметил, что мажоритарные кандидаты в члены Сакребуло были выбраны по критериям «профессионализма, гражданской позиции и готовности к участию в общем деле».



«Впереди нас ждут очень важные выборы», - обратился к сторонникам Георгий Квирикашвили, - «21 октября наш народ должен выбрать своих представителей в органы местного самоуправления... Я уверен, что наш народ и на этот раз сделает правильный выбор и примет решение в пользу Грузинской мечты, т.е. еще лучшего будущего для него», - заявил глава правительства.



Квирикашвили отметил, что кандидатам Грузинской мечты «спину подкрепляет репутация, профессионализм и честность». Премьер-министр также заявил, что мажоритарным кандидатам правящей партии придется преодолеть 50%-ый барьер, чтобы завоевать «высокую легитимацию».



Комментируя это заявление премьер-министра, председатель Парламента Ираклий Кобахидзе разъяснил позже, что избирательное законодательство не устанавливает барьеров для мажоритарных кандидатов в члены Сакребуло, однако для Грузинской мечты «принципиально важно», чтобы кандидаты правящей партии добились победы путем преодоления 50%-го барьера.



Из 25 мажоритарных кандидатов Грузинской мечты по четыре кандидата представлены в Самгорском, Надзаладевском и Глданском районах. По три кандидата представлены в Сабурталинском и Исанском районах. В Ваке и Дидубе представлены по два кандидата, а в за мажоритарные мандаты в Чугуретском, Мтацминдском и Крцанисском районах будут бороться по одному кандидату. До выдвижения эти кандидатуры были утверждены на заседании Политического совета Грузинской мечты.



Согласно Избирательному кодексу, 50 членов Сакребуло Тбилиси избираются по смешанной системе. Половину членов выбирают по пропорциональной, а другую половину – по мажоритарной системе. Из 25 мажоритарных кандидатов Грузинской мечты 11 являются действующими членами Сакребуло Тбилиси.



К подготовке к местным выборам Грузинская мечта подключилась с выдвижением кандидатуры Кахи Каладзе на пост мэра Тбилиси 1 июля. 26 августа в здании издательства «Самшобло» открылся Избирательный штаб Каладзе. Руководителем штаба назначен представитель лидер парламентского большинства, депутат ГМ Арчил Талаквадзе.



Выдвижение кандидатов Грузинская мечта продолжит и в последующие дни.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили 2 сентября в Кутаиси представит кандидатов на должности мэров в регионе Имерети.