Абхазия и Цхинвальский регион в докладе Freedom House за 2017 г.

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала разъяснительный обзор о положении с точки зрения прав человека в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии.



Обзор прилагается к докладу Freedom House о положении свободы в мире в 2017 году, в котором Абхазия и Южная Осетия упоминаются в категории «Спорных территорий».



Подготовленный об Абхазии доклад в числе существующих в регионе проблем называет «порочную систему уголовного правосудия и дискриминацию этнических грузин». В обзоре также отмечаются случаи политического насилия, как, например, взрыв автомобиля оппозиционного депутата в апреле в Сухуми, а также попытка штурма здания МВД со стороны оппозиции в июле.



В докладе также отмечается, что в Абхазии представлена «довольно сильная оппозиция и гражданское общество». «Несмотря на то, что местные вещательные медиа контролируются, в основном, властью, в регионе все равно существует несколько независимых печатных и онлайн изданий», - говорится в докладе.



Freedom House называет Абхазию «частично свободной территорией», а Южную Осетию – «несвободной территорией».



В обзоре относительно Южной Осетии говорится, что местные СМИ контролируются властями, «которые также ограничивают или внимательно следят за гражданской активностью», а «суд подчиняется политическому влиянию и манипуляциям».



В докладе отмечается, что «территория практически полностью зависит от России и Москва имеет решающее влияние на ее политику и правительство». Там же говорится, что «из просочившихся в октябре в СМИ электронных писем выясняется, что представители властей России управляют законодательным процессом в Южной Осетии, что еще больше усиливает впечатление по поводу всеобъемлющего контроля со стороны Москвы».



В докладе Freedom House также говорится, что «в течение года местные власти усиливали ограничения в отношении критических настроенных журналистов и СМИ», и отмечается, что «по решению генерального прокурора, в октябре по обвинению в клевете в отношении членов правительства были запрещены две веб-страницы. На тех же основаниях уголовное обвинение было выдвинуто в отношении двух журналистов и одного пользователя Интернета».