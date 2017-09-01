О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 19:46 - 1 Сен.'17
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Абхазия и Цхинвальский регион в докладе Freedom House за 2017 г.
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Сен.'17 / 19:46

Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала разъяснительный обзор о положении с точки зрения прав человека в оккупированных регионах Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии.

Обзор прилагается к докладу Freedom House о положении свободы в мире в 2017 году, в котором Абхазия и Южная Осетия упоминаются в категории «Спорных территорий».

Подготовленный об Абхазии доклад в числе существующих в регионе проблем называет «порочную систему уголовного правосудия и дискриминацию этнических грузин». В обзоре также отмечаются случаи политического насилия, как, например, взрыв автомобиля оппозиционного депутата в апреле в Сухуми, а также попытка штурма здания МВД со стороны оппозиции в июле.

В докладе также отмечается, что в Абхазии представлена «довольно сильная оппозиция и гражданское общество». «Несмотря на то, что местные вещательные медиа контролируются, в основном, властью, в регионе все равно существует несколько независимых печатных и онлайн изданий», - говорится в докладе.

Freedom House называет Абхазию «частично свободной территорией», а Южную Осетию – «несвободной территорией».

В обзоре относительно Южной Осетии говорится, что местные СМИ контролируются властями, «которые также ограничивают или внимательно следят за гражданской активностью», а «суд подчиняется политическому влиянию и манипуляциям».

В докладе отмечается, что «территория практически полностью зависит от России и Москва имеет решающее влияние на ее политику и правительство». Там же говорится, что «из просочившихся в октябре в СМИ электронных писем выясняется, что представители властей России управляют законодательным процессом в Южной Осетии, что еще больше усиливает впечатление по поводу всеобъемлющего контроля со стороны Москвы».

В докладе Freedom House также говорится, что «в течение года местные власти усиливали ограничения в отношении критических настроенных журналистов и СМИ», и отмечается, что «по решению генерального прокурора, в октябре по обвинению в клевете в отношении членов правительства были запрещены две веб-страницы. На тех же основаниях уголовное обвинение было выдвинуто в отношении двух журналистов и одного пользователя Интернета».
Последние новости
01 Сен.'17 19:46
Абхазия и Цхинвальский регион в докладе Freedom House за 2017 г.
Freedom House публикует разъяснительный обзор о положении с точки зрения прав человека в оккупированных регионах Грузии.
01 Сен.'17 14:51
ГМ прекращает консультации с оппозицией по конституционным поправкам
Конституционные поправки правящая партия утвердит на осенней сессии, в третьем слушании, только с редакционными изменениями.
01 Сен.'17 12:38
М. Джанелидзе: «Окончательной целью» Грузии является членство ЕС
Глава МИД Грузии принял участие во встрече министров иностранных дел стран Вышеградской четверки и ВП в Будапеште.
31 Авг.'17 19:14
Пожар в лесу в Абастумани локализован
Премьер-министр говорит о «системных изменениях» и «инфраструктурном обновлении».
31 Авг.'17 18:13
Правительство завершило подбор кандидатур на должность судьи ЕСПЧ
В ПАСЕ будут представлены кандидатуры Ладо Чантурия, Лали Папиашвили и Отара Сичинава.
31 Авг.'17 17:38
Г. Квирикашвили: Спекуляции о вовлеченности России являются «позорными»
Премьер-министр отвечает оппозиции, которая критикует правительство за обращение к России о помощи в тушении пожара в Боржоми.
31 Авг.'17 17:34
Министры МД Вышеградской четверки и ВП провели встречу в Будапеште
В неформальном Министериале принял участие и глава МИД Грузии.
30 Авг.'17 20:16
Заявление организации «Репортеры без границ» по делу Афгана Мухтарлы
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы исчез в Тбилиси 29 мая, а на следующий день был обнаружен в КПЗ в Баку.
30 Авг.'17 18:58
Частный колледж им. Демиреля не смог пройти повторную авторизацию
Национальный центр развития качества образования причиной приостановления авторизации называет нарушение существующих стандартов со стороны колледжа.
30 Авг.'17 17:27
Лидеры Грузии и Туркменистана обсудили сотрудничество в вопросах транзита
Георгий Квирикашвили в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
49