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ГМ прекращает консультации с оппозицией по конституционным поправкам
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Сен.'17 / 14:51

Правящая партия Грузинская мечта объявила, что не собирается участвовать в консультациях с оппозиционными партиями вокруг конституционных поправок, и что на осенней сессии законодательного органа основной закон страны будет утвержден в третьем слушании, только с редакционными изменениями.

Данное заявление было распространено за несколько дней до той встречи, провести которую предлагал властям и оппозиции президент Венецианской комиссии в Страсбурге для достижения консенсуса по конституционной реформе.

Грузинская мечта обвинила оппозиционные партии в «контрпродуктивных действиях» и заявила, что «проведение очередного раунда переговоров внутри страны или за ее пределами лишилось всякого смысла», так как оппозиция «окончательно завела в тупик» диалог по конституционным изменениям.

«На осенней сессии парламентское большинство утвердит принятый в двух слушаниях текст конституционных поправок с редакционными изменениями», - заявляет Грузинская мечта.

«После завершения конституционной реформы у Грузии, впервые после восстановления независимости, будет такая Конституция, которая исключит формирование в стране всяческой автократии и обеспечит долгосрочное, стабильное, демократическое развитие страны», - говорится в заявлении парламентского большинства.

На заявление правящей партии откликнулись представители парламентской оппозиции.

Запланированные к третьему слушанию конституционные поправки представитель Единого национального движения Заза Бибилашвили назвал «огромным шагом назад» и заявил, что «сегодня Грузинская мечта подтвердила то, что и так все знали хорошо, что их целью было принятие этой однопартийной, антидемократической и антигосударственной Конституции».

По словам представителя Европейской Грузии Георгия Тугуши, с принятием конституционных поправок Грузинская мечта заведет страну в «большой тупик».

В проекте конституционных поправок, который уже принят Парламентом в первом и втором слушаниях, основное недовольство оппозиционного спектра вызывают нормы, связанные с избирательным процессом.

Оппозиция выражает протест в связи с продлением сроков перехода на пропорциональную систему выборов Парламента до 2024 года и лишением партий прав на создание предвыборных блоков.

Грузинская мечта 18 августа провела встречу с оппозиционными партиями с целью обсуждения «всех важных вопросов конституционной реформы», и попросила их предоставить те вопросы, в случае отражения которых в Конституции оппозиционные партии поддержали бы новую Конституцию.

В ответ на предложение Грузинской мечты оппозиционные партии выдвинули условия для участия в переговорах и потребовали от властей, вернуться к обсуждению того варианта конституционных поправок, который предусматривал переход на пропорциональную избирательную систему с 2020 года.

Из-за «ультиматумов» оппозиции Грузинская мечта еще 26 августа отвергла возможность продолжения консультаций с оппонентами.

Несмотря на отказ правящей партии от диалога, часть непарламентских оппозиционных партий продолжала искать возможности для консультаций с властью. Непарламентская оппозиция считала необходимой поездку в Страсбург к 6 сентября, где должны были обсудить конституционные поправки при посредничестве Венецианской комиссии.

Сегодняшним заявлением Грузинская мечта отказалась также и от участия в запланированной встрече при содействии Венецианской комиссии.

Парламентское большинство поблагодарило Венецианскую комиссию «за поддержку процесса конституционной реформы».
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