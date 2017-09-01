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Министры МД Вышеградской четверки и ВП провели встречу в Будапеште
Civil Georgia, Tbilisi / 31 Авг.'17 / 17:34

Подготовка к запланированному на ноябрь брюссельскому Саммиту Восточного партнерства, а также текущие вопросы и планы на будущее в рамках Восточного партнерства были главными темами обсуждения на прошедшей в Будапеште встрече в четверг, в которой приняли участие министры иностранных дел Вышеградской четверки и стран Восточного партнерства.

В неформальном Министериале приняли участие дипломаты высокого ранга из Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина).

На встрече также присутствовали еврокомиссар по вопросам соседской политики и расширения Йоханнес Хан и министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

В опубликованной после встречи совместной декларации министры иностранных дел Вышеградской четверки в очередной раз выразили «сильную поддержку в отношении Восточного партнерства – как стратегического направления соседской политики Европы и ключевого фактора стабильности, безопасности и экономического прогресса в Восточной Европе».

Министры также подчеркнули, что у инициативы Восточного партнерства должен быть «четкий политический нарратив, а также – новое стратегическое видение и архитектура, которые обеспечивают совместную поддержку этой инициативы со стороны европейских институтов, стран членов ЕС и партнерских государств».

Министры также «договорились, что в Брюссельской декларации должны быть отражены отличающиеся стремления стран партнеров и она должна предложить заинтересованным государствам европейскую перспективу, а в долгосрочной перспективе – разработать амбициозную повестку дня для восточных партнеров».

Министры вновь подтвердили «значение своевременной реализации газовых коридоров Север-Юг и Южного коридора» и подчеркнули, что «любая новая инициатива, которая обеспечит интеграцию Вышеградского региона с Южным газовым коридором, а также доступ для Центральной и Юго-Восточной Европы к газовым ресурсам Каспия, усилит энергобезопасность им рыночную ликвидность, в целом, Евросоюза».

Обращаясь к министрам, еврокомиссар Йоханнес Хан подчеркнул, что «в нашей взаимосвязи ключевое значение сохраняет дифференциация и ощущение собственности; Наши двусторонние отношения выкроены под индивидуальные амбиции и потребности партнерских стран».

Йоханнес Хан также акцентировал внимание на «необходимости сохранения всеобъемлющих рамок Восточного партнерства», которое имеет «стратегическое значение» и «содействует сотрудничеству, а также мобилизации ресурсов и внимания в этом регионе для того, чтобы справиться с общими вызовами». «На ноябрьском саммите мы должны направить наше внимание не на противоречивые вопросы, а на те вопросы, которые можем решить совместными усилиями».

В рамках министериала, министр иностранных дел Грузии михаил Джанелидзе проведет переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
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