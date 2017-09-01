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М. Джанелидзе: «Окончательной целью» Грузии является членство ЕС
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Сен.'17 / 12:38


Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в Будапеште, 31 августа, 2017. Фото: МИД Грузии

Министр иностранных дел Грузии, вице-премьер Михаил Джанелидзе на проведенной в Будапеште пресс-конференции в рамках встречи министров иностранных дел Вышеградской четверки и стран Восточного партнерства заявил, что «страна продолжает выполнение амбициозной повестки дня Грузии-ЕС».

«Нашей окончательной целью является полноправное членство в ЕС», - добавил министр.

По информации МИД Грузии, прошедшая в Будапеште 31 августа пленарная сессия полностью была посвящена запланированному в ноябре в Брюсселе Саммиту Восточного партнерства.

Министр выразил надежду, что саммит придаст новый импульс Восточному партнерству и будет содействовать «дальнейшему углублению сотрудничества, ориентированного на практические результаты».

«Завтра исполняется три года с момента вхождения в силу Соглашения об ассоциации и Договора о свободной торговле. Восточное партнерство дало нам действительно многое. Успешно проходит процесс политической ассоциации, экономической и рыночной интеграции с ЕС, грузинская продукция завоевывает место на европейских рынках, ЕС стал торговым партнером номер один для Грузии... Мы уверены, что такой процесс всеобъемлющего сближения с ЕС откроет нам новые перспективы углубленной интеграции. Естественно, нашей окончательной целью является полноправное членство в ЕС», - заявил глава МИД Грузии.

По словам Джанелидзе, все делается для того, чтобы страна получила «ощутимые результаты» и «ради этого мы готовы в полной мере освоить амбициозную повестку дня Грузии-ЕС».

Михаил Джанелидзе также говорил о сотрудничестве между восточными партнерами и ЕС и отметил, что «это не односторонний путь».

«Восточные партнеры играют важную роль в вопросе экономической, энергетической или физической безопасности ЕС и мы продолжим наше сотрудничество в этом направлении», - сказал он.

«Грузия верна Восточному партнерству . Это наш общий проект и рамки широких возможностей, которые предлагают всем нашим участникам использовать потенциал партнерства в соответствии с индивидуальными стремлениями и интересами», - отметил Джанелидзе, - «Таким образом, надеемся, что будущий саммит адекватно ответит на эти устремления», - добавил министр.

Во встрече министров иностранных дел Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Беларусь и Украина) участвовали также министр иностранных дел страны председателя ЕС Эстонии Свен Миксер и еврокомиссар по вопросам соседской политики и расширения Йоханнес Хан.
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