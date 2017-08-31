Пожар в лесу в Абастумани локализован

Пожар в лесу в Абастумани к этому времени локализован, - об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, который возглавляет Чрезвычайный штаб, созданный для борьбы с пожаром.



Работы по ликвидации пожара в лесном массиве около Абастумани, который возник два дня назад, продолжаются до этого времени. По направлению к очагам пожара была проведена дорога протяженностью более 5 км. и на место были отправлены десятки единиц пожарной техники.



В тушении пожара участвуют более 1500 человек, в том числе, 1200 сотрудников МВД и сотни добровольцев. В операции по ликвидации пожара участвует, как местная авиация, так и летательные средства из Азербайджана, Украины и Турции.



В связи с пожарами в Боржоми и Абастумани сегодня на заседании правительства с заявлением выступил премьер-министр Георгий Квирикашвили, который отметил, что страна должны быть подготовлена к таким ситуациям.



«Думаю, что необходимо обновить соответствующее инфраструктурное оснащение, обновить машины, а также необходимо, чтобы структуры Совета по кризисам была бы готова к таким вызовам... В этом году и в будущем году необходимо будет предусмотреть в бюджете этот ресурс и осуществить такие системные изменения, которые приведут нашу страну в готовность намного высокого уровня для борьбы с вызовами такого типа», - заявил премьер-министр.



Георгий Квирикашвили также заявил, что лес должен быть восстановлен обязательно и выразил надежду, что в это «достойное дело» будет участвовать все общество.