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Последнее обновление: 19:14 - 31 Авг.'17
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Пожар в лесу в Абастумани локализован
Civil Georgia, Tbilisi / 31 Авг.'17 / 19:14

Пожар в лесу в Абастумани к этому времени локализован, - об этом заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили, который возглавляет Чрезвычайный штаб, созданный для борьбы с пожаром.

Работы по ликвидации пожара в лесном массиве около Абастумани, который возник два дня назад, продолжаются до этого времени. По направлению к очагам пожара была проведена дорога протяженностью более 5 км. и на место были отправлены десятки единиц пожарной техники.

В тушении пожара участвуют более 1500 человек, в том числе, 1200 сотрудников МВД и сотни добровольцев. В операции по ликвидации пожара участвует, как местная авиация, так и летательные средства из Азербайджана, Украины и Турции.

В связи с пожарами в Боржоми и Абастумани сегодня на заседании правительства с заявлением выступил премьер-министр Георгий Квирикашвили, который отметил, что страна должны быть подготовлена к таким ситуациям.

«Думаю, что необходимо обновить соответствующее инфраструктурное оснащение, обновить машины, а также необходимо, чтобы структуры Совета по кризисам была бы готова к таким вызовам... В этом году и в будущем году необходимо будет предусмотреть в бюджете этот ресурс и осуществить такие системные изменения, которые приведут нашу страну в готовность намного высокого уровня для борьбы с вызовами такого типа», - заявил премьер-министр.

Георгий Квирикашвили также заявил, что лес должен быть восстановлен обязательно и выразил надежду, что в это «достойное дело» будет участвовать все общество.
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О Сивил Джорджия
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