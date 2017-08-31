Правительство завершило подбор кандидатур на должность судьи ЕСПЧ

Конкурс по подбору кандидатур на вакантную должность судьи Европейского суда по правам человека от Грузии завершен. Правительство Грузии представит Парламентской Ассамблее Совета Европы кандидатуры Ладо Чантурия, Лали Папиашвили и Отара Сичинава.



Кандидатуры Папиашвили и Сичинава были выбраны правительством 29 августа из четырех кандидатов, представленных правительственной комиссией под председательством министра юстиции. Кандидатуру Ладо Чантурия правительство одобрило еще в мае.



В списке из трех кандидатов, который должен быть представлен ПАСЕ, лали Папиашвили и Отар Сичинава заменили Софо Джапаридзе и Шоту Гецадзе, кандидатуры которых были предоставлены Группе экспертов Совета Европы вместе с кандидатурой Ладо Чантурия в мае.



21 июля стало известно, что эксперты Совета Европы из представленных кандидатов одобрили кандидатуру только Ладо Чантурия. А на две вакансии кандидатов 25 июля был объявлен повторный конкурс.



Специальная правительственная комиссия после изучения документации 28 аппликантов на собеседование вызвало восемь лиц на 26 августа, из которых правительству были представлены четыре кандидата – Лали Папиашвили, Тамара Алания, Иосеб Бачиашвили и Отар Сичинава.



Все три кандидата, которые будут окончательно представлены в ПАСЕ, имеют опыт работы в Верховном и Конституционном суде Грузии.



Ладо Чантурия занимал пост председателя Верховного суда Грузии. Лали Папиашвили является действующей судьей Конституционного суда Грузии и заместителем председателя этого суда, а Отар Сичинава является действующим судьей Тбилисского апелляционного суда и бывшим судьей Конституционного суда Грузии.



Подбор кандидатур Лали Папиашвили и Отара Сичинава для представления в ПАСЕ, который прошел на фоне бойкота со стороны неправительственных организаций и Ассоциации адвокатов Грузии, негативно оценили представители оппозиционных партий.



Представители Единого национального движения и Европейской Грузии, которые обвиняют Папиашвили и Сичинава в действиях по поручению властей по делу телекомпании «Рустави-2», факт их избрания называют «позорным» и «обреченной на поражение попыткой».



«(Это) логическое, т.е. полностью позорное завершение дискредитированного до конца процесса... Естественно, такие судьи, такие кандидаты являются позором для нашей страны», - заявил представитель Единого национального движения Заза Бибилашвили.



«Их представление в Страсбург является очередной обреченной на поражение попыткой», - заявил представитель Европейской Грузии Зураб Чиаберашвили.



Грузия должна представить ПАСЕ трех кандидатов, из которых ПАСЕ в октябре 2017 г. выберет одного судью.



Национальный конкурс по подбору трех кандидатов начался в Грузии в декабре 2015 года. В январе 2017 года Комитет по подбору судей ПАСЕ не одобрил список кандидатов в судьи, который был представлен Грузией, в связи с чем правительство Грузии в феврале 2017 года объявило второй конкурс. Но из-за того, что два кандидата из представленных трех не были одобрены, на вакантные места кандидатов в июле был объявлен новый конкурс.



Список из трех кандидатов Грузия представит в ПАСЕ сегодня.