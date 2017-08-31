Г. Квирикашвили: Спекуляции о вовлеченности России являются «позорными»

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал «позорной» критику со стороны оппозиционных партий, которая последовала за просьбой правительства Грузии к России об оказании помощи в тушении лесного пожара в Боржомском ущелье.



«Я выслушал множество спекуляций по поводу вовлеченности России. Не хочу использовать резкие выражения, но это позорно, что я услышал», - заявил Георгий Квирикашвили на заседании правительства 31 августа.



Премьер-министр, который в период 22-25 августа находился в Боржомском ущелье, где возглавлял Чрезвычайный штаб по борьбе с лесным пожаром, необходимость обращения к России с просьбой об оказании помощи разъяснил осложнением обстановки с зоне стихийного бедствия.



«Опасность того, что стихия могла получить более широкие масштабы, была довольно реально», - заявил Георгий Квирикашвили и добавил, что, у него, как у премьер-министра, не было права «не иметь в резерве все возможные средства».



Премьер-министр призвал граждан «соответственно оценить» заявления оппозиции и отметил, что «у правительства есть намного больше ответственности» с точки зрения охраны жизни и имущества граждан.



Факт обращения с просьбой об оказании помощи к России, о котором стало известно 25 августа из заявлений МИД россии, и который окончательно, 28 августа подтвердил и МИД Грузии, оппозиционные партии подвергли острой критике.



Парламентские и непарламентские оппозиционные партии посчитали нецелесообразным обращение с просьбой о помощи к той стране, которая осуществила агрессию против Грузии, и которая девять лет назад сама подожгла леса в Боржомском ущелье.



По вопросу о возможном участии России в операции по ликвидации пожара в Боржоми представитель Единого национального движения, депутат Парламента Саломе Самадашвили обратилась в МИД Грузии с депутатским запросом.



«Мы хотим, чтобы министр иностранных дел Грузии явился в Парламент и лично ответил нам на все вопросы, которые у нас имеются по данному делу», - заявила Самадашвили. По ее словам, в тех условиях, когда Грузии предлагали помощь соседние страны, «сложно представить», что необходимость подключения России стояла реально.



Заявления о возможном участии России в тушении пожара премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сделал 22 и 24 августа, и заявил, что предложение Москвы помощи «можно приветствовать».



В комментарии для СМИ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 25 августа, что с просьбой об оказании помощи к России обратилась непосредственно Грузия.



Представители правительства Грузии – Зураб Алавидзе и Виктор долидзе опровергли факт прямой коммуникации с Россией. Однако 26 августа специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе подтвердил, что обращался к заместителю министра иностранных дел России Григорию Карасину с просьбой о помощи.



По информации МИД грузии, Грузия обратилась к России с просьбой с помощью Посольства Швейцарии.

Масштабный пожар в лесу в Боржомском ущелье возник 20 августа. Пожар удалось потушить совместными усилиями Грузии, Азербайджана, Армении, Турции и Беларуси. По предварительной оценке, пожар уничтожил более 200 гектаров земли.