Кристофер Уокер: Основой демократии являются граждане Civil Georgia, Tbilisi / 31 Авг.'17 / 14:39





Вице-президент Национального фонда исследований и анализа демократии США Кристофер Уокер. Фото: Голос Америки



Авторитарный интернационализм, активизация недемократических сил, пропаганда и преобладание мягкой иностранной силы в слабых демократиях – где выход, и какая роль возлагается на правительство, гражданское общество и народ в преодолении этих вызовов. На эту тему корреспондент Голоса Америки Анна Каландадзе беседовала с вице-президентом американского Национального фонда исследования и анализа демократии Кристофером Уокером. Недавно Уокер посвятил статью этим вопросам, в которой он говорил о глобальных вызовах демократии.



Вы привнесли в свою последнюю статью новый термин – «авторитарный интернационализм». Объясните пожалуйста, что это означает?



События, за которыми мы наблюдаем в последнее время, давно уже созревают. Если бы мы беседовали 20 лет назад, то мы сказали бы, что в демократическом содружестве, в мировом бизнесе, политике и СМИ качество и вовлеченность России и Китая ограничены. А в сегодняшнем глобальном мире амбициозные и богатые ресурсами авторитарные режимы (этих стран) выступают в роли интернационалистов. В то время, когда многие страны в мире закрываются в свое скорлупе, Китай и Россия активизируются на международной арене. Именно это и называю я «авторитарным интернационализмом».



Почему происходит, что часто определенные силы в странах со слабой и переходной демократией, например, в бывшем Советском Союзе, все больше подпадают под влияние внешних вредных влияний и противоречат озвученным интересам собственной страны? И тем самым, они, фактически, помогают доминантным авторитарным силам?



Возьмем пример Центральной Европы. Не так давно эти страны называли образцом успеха демократии, но в последнее время там произошли драматические изменения. После финансового кризиса эти страны прошли через серьезные вызовы. В то же время, в Венгрии, Чехии и других государствах региона Россия активизировалась больше других. Россия содействует усилению негативных тенденций.



Кроме компрометирования западных институтов, какие задачи ставят себе авторитарные режимы в странах с развивающейся демократией? Считаете ли это проявлением т.н. мягкой силы?



Моя последняя статья называлась «Новая эра конкуренции». Одним из вызовов последних лет является готовность России подключиться к глобальной конкуренции для проведения собственных интересов. Ценности, которыми руководствуется правительство России во внутренней политике, отражаются и на внешнюю политику. Медиа-система Центральной Европы находится под экстраординарным давлением. Чехии, Венгрии и другим странам сложно противостоять тому огромнейшему ресурсу, которые Россия вкладывает в свои государственные медиа-инструменты, в том числе, в веб-страница и международное вещание; Им сложно справиться со спикерами, которые озвучивают взгляды правительства России. Сегодняшняя обстановка более сложна, чем хотя бы 7-8 лет назад. Думаю, демократические страны опоздали признать то, что баланс сил изменился и новые демократии оказались в сложных условиях.



Какое положение у нас в Турции? Насколько серьезным является положение там?



Совсем недавно Турция развивалась в правильном направлении. Сегодня ее также должны рассматривать мы в контексте Южной Африки, Польши, Венгрии и Филиппин. С точки зрения реформ и демократических амбиций, все эти страны двигались по более или менее позитивной траектории, но Турция является самым драматичным примером сворачивания с пути. Мы помним, что власти этой страны не пожалели усилий для ограничения открытой медиа-среды. Ограничение СМИ было индикатором, что могло произойти далее. Когда независимые СМИ становятся мишенью, это хороший барометр того, какой вызов может возникнуть перед такой демократией, как Турция. Пока независимые СМИ и гражданское общество Турции не получат ценную автономию и пространство для действия, страна будет идти по очень сложному пути.



О конкуренции какого типа вы пишите, когда говорите, что в России государство и негосударственные институты противостоят друг другу? Какая роль возлагается на общество в развитии здоровой политической культуры?



Россия обращается со своими журналистами и гражданским обществом беспощадно. Принижение плюрализма, пресечение альтернативного, независимого мнения – это те задачи, ради которых власти России не жалеют усилий. В последнее время положение еще сильнее ухудшилось. Обозреватели часто спрашивают, чем подпитываются действия России за ее границами. А мы видим, что правительство России не поощряет многообразия мнений. Наоборот, оно стремится к монополизации дискуссии и политической власти. Европейским демократиям и трансатлантическому содружеству придется смотреть этой реальности в глаза, чтобы разработать эффективную стратегию отношений с Россией.



Охарактеризуйте нам такую ситуацию, когда государство с шаткой демократией, где слабые политические партии служат не интересам избирателя, а спасению собственных интересов, не оставляют в стране места для компромисса, и т.д. Что является тут главной проблемой?



Сложный вопрос. Зачастую ослабление партий вызвало ослабление и фрагментацию системы. (Ослабли) СМИ и политическая жизнь, так как затруднилось развитие политических партий. В настоящий вызов превратился поиск тех каналов, с помощью которых избиратель озвучит свои приоритеты, а правительство будет осуществлять управление в соответствии с приоритетами и стремлениями избирателя. Не думаю, чтобы на ваш вопрос существовал бы легкий ответ, обеспечение информированности и вовлеченности общества имеет критически важное значение. Участие общества (в процессе) является необходимым условием для эффективного урегулирования проблемы. В случае Грузии нужно отметить, что частью успеха последних лет страны, и, особенно, периода после Революции роз, является то, что в сложной геополитической среде страна сохранила высокий уровень свободы СМИ и политической конкуренции, несмотря на то, что иногда политические оппоненты находились в неравных условиях. В целом, страна показала, что она верна этим ценностям и стандартам. Если Грузия и вновь собирается продолжить демократический путь, она должна сохранить именно эти стандарты.



Кто и как должен бороться с негативной, антидемократической пропагандой?



Прекрасный вопрос. Если возьмем огромнейшие, всесильные, авторитарные информационные машины, которые стоят за этим, конкурентным преимуществом демократий являются частные СМИ, гражданское общество и правительства. Не думаю, что с этим вызовом сможет справиться отдельно взятый какой-нибудь сектор. Необходимы быстрота и инновация частного сектора, а также эффективно работающий над этой проблемой гражданский общественный ресурс и целенаправленность. В Центральной Европе и Прибалтике есть множество таких гражданских организаций. И естественно, необходимы демократические правительства, которые не пожалеют политических усилий и ресурсов для поддержки частных акторов, вовлеченных в эту борьбу. Работать должны все вместе, чтобы их труд был как можно более результативным.



Какая роль возлагается на общество в формировании здорового политического дискурса в стране?



Граждане представляют собой основу демократического строя. Проблема, которая касается каждого из нас, это те экстраординарные изменения, которые претерпели наши СМИ и информационные системы. Эти системы определяют, как воспринимают рядовые граждане мир. Молниеносное развитие платформ социальных СМИ, кроме порождения огромного количества возможностей, породило также и большие проблемы в связи с тем, как мы понимаем наши общие ценности. Долгом всех из нас является обеспечить, чтобы информационные системы, которыми мы пользуемся, содействовали гражданам демократических государств в достижении наилучших результатов.



Материал для Civil.ge подготовлен Голосом Америки. Перевод текста с грузинского языка на русский язык Civil.ge. Для того, чтобы бесплатно воспользоваться этим и другими материалами, просим обратиться к Адаму Гартнеру. Tweet На эту же тему Кирчик: Война 2008 г. это начало более агрессивного режима России

Чарльз Купчан: По вопросу о членстве Грузии в НАТО нет согласия

Эдвард Лукас: Россия испытывает твердость запада в Грузии