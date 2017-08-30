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Частный колледж им. Демиреля не смог пройти повторную авторизацию
Civil Georgia, Tbilisi / 30 Авг.'17 / 18:58

Расположенный в Тбилиси частный колледж имени Демиреля не смог пройти повторную авторизацию. Причиной этого были названы различные нарушения, обнаруженные в школе.

Решение о приостановлении авторизации школе Национальный центр развития качества образования принял на заседании Совета авторизации общеобразовательных школ, которое прошло 29 августа. Протокол о приостановлении авторизации центр опубликует в течение десятидневного срока.

Пятилетний срок авторизации у колледжа истек 21 августа. По сообщению Национального центра развития качества образования, повторную авторизацию колледж не смог пройти из-за нарушения стандартов. В частности, нарушения были обнаружены в вопросах инфраструктуры и материально-технической базы.

Как разъяснил один из членов Совета авторизации общеобразовательных учреждений Реваз Апхазава, у колледжа были «многочисленные» нарушения и его закрытие не связано с «политическим вопросом».

«Школа принимала граждан Турции (учеников) с нарушением законодательства Грузии, за короткий срок заявляла, что они преодолели программу на грузинском языке, что является нонсенсом... В школе также были неупорядочены вопросы учета учеников», - заявил Civil.ge Реваз Апхазава и добавид, что в результате изучения было установлено, что 87 негрузинских учеников были зачислены с нарушениями.

В связи с вопросом приостановления авторизации колледжу им. Демиреля 30 августа комментарий сделала руководитель Департамента по связям с общественностью Министерства образования и науки Грузии Ната Асатиани, которая заявила, что у колледжа «были нарушения».

По словам Наты Асатиани, министерство создаст все условия, чтобы ученики и учителя колледжа Демиреля были распределены в различные школы.

«С несколькими частными школами министерство уже ведет переговоры и с их стороны была выражена готовность, принять учеников и учителей колледжа Демиреля», - заявила Ната Асатиани.

Управляющий колледжем Демиреля и его партнерскими школами, гражданин Турции Мустафа Эмре Чабук, который разыскивается властями Турции, был задержан в Тбилиси еще три месяца назад. Турецкая сторона обвиняет его в предполагаемых связях с организацией FETÖ, ассоциирующейся с Фетхуллахом Гюленом, которую власти Турции считают террористической организацией. Задержанный обвиняет связь с организацией. 23 августа Тбилисский городской суд на три месяца продлил Мустафе Эмре Чабуку экстрадиционное задержание в виде меры пресечения. Кроме того, Чабуку и членам его семьи отказали в присвоении статуса беженца в Грузии.

Частный колледж им. Демиреля является вторым турецким образовательным учреждением, который закрывается в Грузии в этом году.

По причине существования проблем с точки зрения зачисления учеников, 3 февраля 2017 года, по решению Национального центра развития качества образования в Батуми закрыли Школу-лицей дружбы им Рефаддина Шахина, который входил в сеть образовательных институтов Чаглар, ассоциирующейся с Фетхуллахом Гюленом.

Частный колледж имени Демиреля был основан по соглашению между президентами Грузии и Турции Эдуардом Шеварднадзе и Сулейманом Демирелем и функционировал с 1993 года.
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